Casper Ruud rinuncia all’ATP 250 di Mallorca: “Non sono ancora pronto per competere al 100%”

L’ATP 250 di Mallorca perde uno dei suoi protagonisti più attesi a pochi giorni dall’inizio del torneo. Casper Ruud, attuale numero 16 del ranking mondiale, ha annunciato il proprio forfait attraverso i canali ufficiali dell’evento spagnolo, spiegando i motivi che lo hanno portato a questa difficile decisione.

Il norvegese, reduce da un infortunio al ginocchio sinistro patito al secondo turno del Roland Garros, ha dichiarato: “Sono tornato ad allenarmi e mi sento decisamente meglio, ma non abbastanza per poter competere al 100%. Come molti sanno, avevo programmato di partecipare al torneo di Mallorca, ma purtroppo devo rinunciare. Devo continuare ad allenarmi per essere pronto per Wimbledon”.

Ruud non ha nascosto il suo dispiacere per non poter essere in campo sull’isola spagnola: “Chiedo scusa a tutti gli appassionati di Mallorca, amo questa località e spero di tornare in futuro perché ero davvero entusiasta di giocare qui. Tuttavia, devo ascoltare il mio corpo e spero di tornare presto in campo”.

L’obiettivo ora è recuperare completamente la condizione fisica per arrivare pronto al terzo Slam della stagione, Wimbledon. I tifosi sperano di rivedere presto Casper Ruud protagonista nei grandi tornei del circuito.





Marco Rossi