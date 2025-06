Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 18 Giugno 2025

Match in corso! Tammaro perde in tre set.

🇮🇹 Mariano Tammaro (6) vs 🇦🇷 Lucio Ratti

Derby italiano! Catini vince in rimonta dopo aver perso il primo set.

Derby italiano! Match serale in programma.

🇮🇹 Giovanni Oradini (8) vs 🇮🇹 Giorgio Tabacco

Derby italiano in corso! Mazza vince 7-5 al terzo set

🇮🇹 Manuel Mazza vs 🇮🇹 Samuel Vincent Ruggeri (5)

Ritirato – Borghini costretto al ritiro sul 7-5 4-1 per l’avversario

📊 BILANCIO ITALIANI – GIORNATA COMPLETA 📊

✅ VITTORIE

10

Primucci, Romano, Catini, Rottoli, Mesaglio, Andaloro, Moroni, Perfetti, Noce, Scomparin, Giunta, Bronzetti, Fondriest ❌ SCONFITTE

9

Crisostomo, Plunger, Borghini (rit.), Osti, Vulpitta, Meduri, Bilardo, De Filippo, Bacaloni, Comino, Ferrari, Fantini

Percentuale di successo: 53%

🏠 M25 CATTOLICA

5 derby completati + 2 in corso ⭐ FONDRIEST

Elimina la n°8! 🎾 LIVE

2 match in corso

⭐ Performance del giorno: Matteo Fondriest domina 6-3 6-0 eliminando la testa di serie n°8 Philippov!

🏠 Festa italiana a Cattolica: 5 derby completati con Primucci, Romano, Catini, Rottoli e Mesaglio vincitori!

🎾 Match in corso: Mazza vs Vincent Ruggeri (6-1 5-7 4-5) e Tammaro vs Ratti (6-1 2-6 0-3)