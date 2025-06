ATP 500 Halle: Il programma completo di Giovedì 19 Giugno 2025. è ancora Sinner-Bublik: a bassa quota il successo dell’azzurro, Cobolli rischia contro Shapovalov. In campo anche Sonego

Dopo il positivo esordio sull’erba di Halle, Jannik Sinner ritrova Alexander Bublik, dopo i quarti vinti al Roland Garros poche settimane fa. I bookie considerano nettamente favorito il numero 1 del mondo: la sua vittoria si gioca a 1,07, quella del giocatore kazako a 7,40. I precedenti dicono 4-1 per Sinner, ma l’unica vittoria di Bublik è arrivata proprio ad Halle, due anni fa per ritiro dell’azzurro nel secondo set: il successo di Sinner in due set è proposto a 1,29, quello in tre set a 4,10.

Negli ottavi sarà impegnato anche Flavio Cobolli, che al primo turno ha superato Fonseca. Contro Shapovalov, però, il tennista romano parte indietro nei pronostici: il canadese, in cerca di conferme dopo la vittoria a Dallas di inizio stagione, è fissato a 1,49, mentre Cobolli è visto a 2,50. L’ipotesi che il romano vinca almeno un set è proposta invece a 1,54.

ANTEPOST Sinner è favorito anche per la vittoria finale del torneo di Halle, di cui è campione uscente: il secondo trionfo consecutivo dell’altoatesino è in lavagna a 1,57, davanti a Zverev (5,50) e Medvedev (8,50). Bublik, vincitore nel 2023 e prossimo rivale di Sinner, è proposto a 22, sale invece a 67 la coppia azzurra Sonego-Cobolli.

OWL Arena

Inizio: 11:30

R16

🇨🇦 F. Auger-Aliassime vs 🇷🇺 (8) K. Khachanov

🇷🇺 (4) A. Rublev vs 🇦🇷 T. Etcheverry

Non prima delle 15:30

🇮🇹 L. Sonego vs 🇩🇪 (2) A. Zverev

🇮🇹 (1) J. Sinner vs 🇰🇿 A. Bublik

Schauinsland-Reisen Court

Inizio: 12:00

R16

🇨🇦 D. Shapovalov vs 🇮🇹 F. Cobolli

🇭🇺 F. Marozsan vs 🇨🇿 (7) T. Machac

Non prima delle 16:00 (QF doppio)

🇩🇪 K. Krawietz / 🇩🇪 T. Puetz (1) vs 🇷🇺 K. Khachanov / 🇺🇸 A. Michelsen

Court 2

Inizio: 15:00

SF doppio

🇨🇦 F. Auger-Aliassime / 🇨🇦 D. Shapovalov vs 🇮🇹 S. Bolelli / 🇮🇹 A. Vavassori