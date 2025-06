Evans punta su Searle: “Ha un servizio impressionante e può diventare un ottimo giocatore”

I sudditi di Re Carlo sembrano aver trovato in Jack Draper un degno sostituto di Andy Murray, pronto a dire la sua ai prossimi Championships di Wimbledon. Ottima notizia visto che nelle retrovie a livello di giovani la situazione non sembra poi così rosea. Il prospetto più interessante tra le nuovissime leve sembra Henry Searle, classe 2006 ex campione di Wimbledon junior nel 2023, per il quale Dan Evans, veterano britannico, nel corso del torneo del Queen’s ha speso belle parole. Mancino, dotato di un servizio velocissimo, Searle è ancora nelle retrovie del ranking, attualmente alla posizione n.445 con un best di 389, con miglior risultato nel 2025 la finale al Challenger di Nottingham lo scorso gennaio. Tuttavia Evans è sicuro che con il giusto sostegno il nativo di Wolverhampton abbia le qualità per spiccare il volo.

“Henry è bravo e viene praticamente dal posto in cui sono cresciuto”, afferma Evans, che con Searle ha provato a centrare il tabellone di doppio al torneo di Queen’s, senza successo. “Penso che sia un ragazzo che lavora sodo e merita aiuto. Ho giocato con lui e dà il 100%, mi è piaciuto molto il suo atteggiamento in campo”.

“Non si è mai tirato indietro” continua Evans. “Ha lottato su ogni palla in allenamento. È ancora impegnato nella battaglia per emergere nel tour, sta lì a soffrire quando non è al top, ma lui combatte con tutte le sue forze. Ha un gioco fantastico e un atteggiamento impeccabile, cosa ancora più importante. Quando abbiamo giocato in doppio, mi ha impressionato al servizio. Ne ha tirato uno esterno che viaggiava a 136 miglia. È stato davvero impressionante veder passare la palla”.

“Ritengo che abbia davanti un grande futuro e se riuscirà a lavorare bene sul fisico, il che non sarà facile con quella corporatura, può essere una forza della natura sui campi veloci, come qua sull’erba” conclude Evans.

Tra i 19enni sono in diversi a trovarsi molto più avanti del britannico, come ranking, esperienza e risultati: Mensik è già al top, Tien è diventato un solido top 70, il croato Prizmic ha scalato diverse posizioni in classifica assestandosi al 175 questa settimana, mentre Debru è un po’ fermo anche a causa di vari infortuni. Tra i 18enni davanti a Searle ovviamente Fonseca e il nostro Federico Cinà, e anche i due 17enne tedesco Engel e Dedura. Vedremo se Evans ha ragione e Searle riuscirà a farsi valere arrivando nel tennis che conta.

Mario Cecchi