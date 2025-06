Fine corsa per Paolini a Berlino: Ons Jabeur le chiude la porta

Jasmine Paolini esce di scena al secondo turno del WTA 500 di Berlino dopo il bye all’esordio. L’azzurra, numero quattro del tabellone, si è dovuta arrendere a una brillante Ons Jabeur, che ha dominato l’incontro imponendosi con un netto 6-1 6-3. Dopo una partenza difficile, Paolini non è riuscita a trovare il ritmo e la solidità necessarie per contrastare la varietà di gioco e l’aggressività della tunisina, che torna così a sorridere nel circuito dopo un periodo complicato.

Per Paolini resta il rammarico per un alto numero di errori e l’incapacità di trovare il proprio tennis contro un’avversaria in giornata di grazia. Per Jabeur, invece, arriva una grande iniezione di fiducia per il prosieguo del torneo berlinese.

Il primo set della sfida tra Jasmine Paolini e Ons Jabeur nel secondo turno del WTA 500 di Berlino si è rivelato un autentico incubo per l’azzurra, travolta dall’aggressività e dalla varietà di colpi della tunisina. Jabeur si è imposta per 6-1 in una frazione durata poco più di mezz’ora, in cui la differenza di rendimento nei momenti chiave è stata evidente.

Il game d’apertura, durato ben 12 minuti, sembrava poter dare fiducia a Paolini, capace di annullare numerose palle break ma alla fine costretta a cedere il servizio dopo una serie di errori gratuiti e risposte profonde di Jabeur. Da quel momento, la tunisina ha preso il controllo della partita, alternando smorzate, accelerazioni di dritto e colpi profondi che hanno messo continuamente in difficoltà Jasmine.

Paolini ha faticato enormemente in risposta, lasciando spesso il pallino del gioco alla sua avversaria e commettendo diversi doppi falli nei momenti delicati. Anche quando sembrava poter rientrare nel set, con qualche buona iniziativa in slice e qualche palla corta ben giocata, la numero uno italiana non è mai riuscita davvero a scrollarsi di dosso la pressione imposta da Jabeur.

Il 6-1 finale fotografa perfettamente l’andamento di un set in cui la tunisina ha trovato con regolarità vincenti di dritto e ha gestito con sicurezza i propri turni di servizio (tre ace messi a segno).

Dopo un primo set dominato, Jabeur parte subito forte anche nella seconda frazione, spingendo con il servizio e trovando subito profondità e aggressività da fondo campo. L’azzurra prova a reagire, ma la differenza di solidità nei momenti chiave è netta: Jasmine commette troppi errori gratuiti manca una palla break sull’1 pari – quasi 30 al termine del match – e fatica a reggere il ritmo imposto dalla rivale.

Nonostante qualche sprazzo di buon tennis, Paolini non riesce mai a mettere davvero in discussione il comando della tunisina, che continua a variare colpi, sfruttare la palla corta e approfittare delle indecisioni dell’azzurra nei momenti delicati piazzando il break decisivo nel quarto game. Jabeur chiude il match per 6 a 3 con un servizio vincente, al terzo match point a disposizione, e si regala un sorriso sincero per una vittoria che mancava da tanto tempo in un torneo così importante.

WTA Berlin Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 0 1 3 0 Ons Jabeur Ons Jabeur 0 6 6 0 Vincitore: Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Marco Rossi