Wimbledon 2025, ecco tutte le wild card: Nel Md dominio britannico e l’eccezione Petra Kvitova

Come da tradizione, Wimbledon premia soprattutto i giocatori di casa nelle assegnazioni delle wild card per il tabellone principale dell’edizione 2025. Questa mattina sono stati resi noti quasi tutti i nomi che riceveranno una wild card per accedere direttamente al main draw dei Championships, restando da confermare soltanto un’ultima wild card.

Plenum britannico tra gli uomini

Nella competizione maschile, l’All England Club conferma il pieno sostegno ai suoi rappresentanti: tutte le wild card vanno infatti a tennisti britannici, come da regola di un torneo che non ha accordi di reciprocità con altre federazioni per quanto riguarda gli “inviti”. Sono quindi Jay Clarke, Oliver Crawford, Daniel Evans, George Loffhagen, Johannus Monday, Jack Pinnington Jones e Henry Searle i protagonisti che potranno contare sull’aiuto del pubblico di casa e giocarsi le loro chance in un torneo dal fascino unico. L’ottava wild card maschile sarà annunciata nelle prossime ore.

Petra Kvitova unica eccezione tra le donne

Sul fronte femminile, invece, c’è una nota internazionale di grande prestigio: la due volte campionessa Petra Kvitova, ceca, riceve una wild card, diventando l’unica straniera premiata dal torneo. Per il resto, le altre invitate sono tutte britanniche: Jodie Burrage, Harriet Dart, Francesca Jones, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Heather Watson e Mingge Xu.

Big esclusi costretti alle qualificazioni

Non mancano però nomi illustri tra gli esclusi dalle wild card: giocatori del calibro di Stan Wawrinka e Lois Boisson (semifinalista a sorpresa nell’ultimo Roland Garros).

🇬🇧Le wild card di Wimbledon 2025

Uomini – Md

🇬🇧 Jay Clarke

🇬🇧 Oliver Crawford

🇬🇧 Daniel Evans

🇬🇧 George Loffhagen

🇬🇧 Johannus Monday

🇬🇧 Jack Pinnington Jones

🇬🇧 Henry Searle

Ultima invito da assegnare

Donne:

🇬🇧 Jodie Burrage

🇬🇧 Harriet Dart

🇬🇧 Francesca Jones

🇬🇧 Hannah Klugman

🇨🇿 Petra Kvitova

🇬🇧 Mika Stojsavljevic

🇬🇧 Heather Watson

🇬🇧 Mingge Xu

GENTLEMEN’S QUALIFYING SINGLES

1 🇬🇧 Oliver BONDING

2 🇳🇴 Nicolai BUDKOV KJAER

3 🇬🇧 Arthur FERY

4 🇬🇧 Paul JUBB

5 🇬🇧 Ryan PENISTON

6 🇬🇧 Oliver TARVET

7 To be announced

8 Wild Card Play-off place

9 Wild Card Play-off place

LADIES’ QUALIFYING SINGLES

1 🇬🇧 Emily APPLETON

2 🇬🇧 Amarni BANKS

3 🇸🇰 Renata JAMRICHOVA

4 🇬🇧 Ella MCDONALD

5 🇬🇧 Yuriko Lily MIYAZAKI

6 🇬🇧 Amelia RAJECKI

7 🇬🇧 Ranah STOIBER

8 Wild Card Play-off place

9 Wild Card Play-off place

GENTLEMEN’S DOUBLES

1 🇬🇧 Charles BROOM and 🇬🇧 Joshua PARIS

2 🇬🇧 Daniel EVANS and 🇬🇧 Henry SEARLE

3 🇬🇧 Billy HARRIS and 🇬🇧 Marcus WILLIS

4 🇬🇧 Lui MAXTED and 🇬🇧 Connor THOMSON

5 🇬🇧 Johannus MONDAY and 🇬🇧 David STEVENSON

6 To be announced

7 To be announced

LADIES’ DOUBLES

1 🇬🇧 Emily APPLETON and 🇬🇧 Heather WATSON

2 🇬🇧 Alicia BARNETT and 🇬🇧 Eden SILVA

3 🇬🇧 Jodie BURRAGE and 🇬🇧 Sonay KARTAL

4 🇬🇧 Harriet DART and 🇬🇧 Maia LUMSDEN

5 🇬🇧 Hannah KLUGMAN and 🇬🇧 Mika STOJSAVLJEVIC

6 🇬🇧 Ella MCDONALD and 🇬🇧 Mingge XU

7 To be announced