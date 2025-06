ATP 500 Halle, Queen’ s, WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Bolelli e Vavassori volano in semifinale ad Halle: superata la coppia Lammons/Withrow con un grande match. Fuori Tsitsipas

Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano la loro corsa sull’erba di Halle e conquistano la semifinale del torneo di doppio, battendo la coppia americana formata da Lammons/Withrow con il punteggio di 7-6(10), 6-2.

Il match è stato combattuto soprattutto nel primo set, dominato dai servizi e privo di palle break. Tutto si è deciso al tie-break, dove gli azzurri hanno annullato tre set point e, grazie a una risposta vincente di Vavassori, hanno chiuso 12-10 portando a casa la prima frazione.

Nel secondo set, Bolelli e Vavassori hanno alzato ulteriormente il livello: break immediato in apertura e dominio nei propri turni di servizio, fino a conquistare un secondo break che ha spianato la strada verso la semifinale. Sul 5-2, Bolelli ha servito per il match e la coppia italiana ha chiuso con autorità al primo match point.

Domani in semifinale sfideranno F. Auger-Aliassime / D. Shapovalov.

Zizou Bergs vs Karen Khachanov



ATP Halle Zizou Bergs Zizou Bergs 5 3 Karen Khachanov [8] Karen Khachanov [8] 7 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Z. Bergs 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

Marcos Giron vs Alexander Zverev (Non prima 12:30)



ATP Halle Marcos Giron Marcos Giron 2 1 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Giron 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Quentin Halys vs Daniil Medvedev



ATP Halle Quentin Halys Quentin Halys 2 5 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 7 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Medvedev 0-15 15-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Q. Halys 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Medvedev 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Medvedev 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Alex Michelsen vs Stefanos Tsitsipas



ATP Halle Alex Michelsen Alex Michelsen 7 7 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 5 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Michelsen 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 ace 3-2* ace 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Schauinsland-Reisen Court – ore 13:00

Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov vs Christian Harrison / Evan King



ATP Halle Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov 7 4 10 Christian Harrison / Evan King [3] Christian Harrison / Evan King [3] 5 6 8 Vincitore: Auger-Aliassime / Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 C. Harrison / King 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 df 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Harrison / King 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 7-5 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 C. Harrison / King 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Harrison / King 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 C. Harrison / King 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Andre Goransson / Sem Verbeek (Non prima 14:30)



ATP Halle Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] 6 6 Andre Goransson / Sem Verbeek Andre Goransson / Sem Verbeek 3 4 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-4 → 6-4 A. Goransson / Verbeek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df 4-4 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Goransson / Verbeek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Goransson / Verbeek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Goransson / Verbeek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 A. Goransson / Verbeek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Goransson / Verbeek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Goransson / Verbeek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Goransson / Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Halle Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 6 2 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [2] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [2] 7 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-3 → 1-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 4-5 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Roberto Bautista Agut vs Jakub Mensik



ATP London Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 3 6 7 Jakub Mensik [8] Jakub Mensik [8] 6 3 5 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 J. Mensik 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Mensik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Mensik 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Alexei Popyrin vs Jack Draper



ATP London Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 2 6 Jack Draper [2] Jack Draper [2] 3 6 7 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Draper 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Popyrin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 J. Draper 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Draper 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Daniel Evans vs Brandon Nakashima



ATP London Daniel Evans Daniel Evans 5 6 Brandon Nakashima Brandon Nakashima 7 7 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* ace 2*-3 ace 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 6-6 → 6-7 D. Evans 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 2-3 D. Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Evans 0-15 df 0-30 0-40 5-6 → 5-7 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Holger Rune vs Mackenzie McDonald



ATP London Holger Rune [4] Holger Rune [4] 2 6 6 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 1 1 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-0 → 4-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 H. Rune 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 H. Rune 30-0 ace 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 H. Rune 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 13:00

Giovanni Mpetshi Perricard / Rajeev Ram vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP London Giovanni Mpetshi Perricard / Rajeev Ram Giovanni Mpetshi Perricard / Rajeev Ram 3 4 Julian Cash / Lloyd Glasspool [4] Julian Cash / Lloyd Glasspool [4] 6 6 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mpetshi Perricard / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Cash / Glasspool 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 G. Mpetshi Perricard / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard / Ram 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Mpetshi Perricard / Ram 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Mpetshi Perricard / Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Mpetshi Perricard / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 G. Mpetshi Perricard / Ram 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 G. Mpetshi Perricard / Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard / Ram 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Matthew Ebden / Jordan Thompson vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP London Daniel Evans / Henry Searle • Daniel Evans / Henry Searle 15 6 1 Harri Heliovaara / Henry Patten [2] Harri Heliovaara / Henry Patten [2] 40 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Evans / Searle 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Evans / Searle 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 D. Evans / Searle 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 D. Evans / Searle 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 D. Evans / Searle 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Evans / Searle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Evans / Searle 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Evans / Searle 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Evans / Searle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Taylor Fritz / Jiri Lehecka vs Alex de Minaur / Alexei Popyrin



ATP London Taylor Fritz / Jiri Lehecka Taylor Fritz / Jiri Lehecka 4 6 10 Yuki Bhambri / Robert Galloway Yuki Bhambri / Robert Galloway 6 1 8 Vincitore: Fritz / Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 T. Fritz / Lehecka 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Fritz / Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 Y. Bhambri / Galloway 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 T. Fritz / Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Y. Bhambri / Galloway 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 T. Fritz / Lehecka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 T. Fritz / Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 T. Fritz / Lehecka 15-0 40-0 3-5 → 4-5 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 T. Fritz / Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Y. Bhambri / Galloway 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 T. Fritz / Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 1-2 → 2-2 T. Fritz / Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 T. Fritz / Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(8) Paula Badosa vs Emma Navarro



WTA Berlin Paula Badosa [8] • Paula Badosa [8] 0 7 6 0 Emma Navarro Emma Navarro 0 6 3 0 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Paula Badosa 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(4) Jasmine Paolini vs Ons Jabeur



WTA Berlin Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 0 1 3 0 Ons Jabeur Ons Jabeur 0 6 6 0 Vincitore: Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Liudmila Samsonova vs (3) Jessica Pegula Non prima 16:00



WTA Berlin Liudmila Samsonova Liudmila Samsonova 6 7 7 Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 7 5 6 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 7-8* 8*-8 8*-9 6-6 → 6-7 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(1) Aryna Sabalenka vs Rebeka Masarova Non prima 17:30



WTA Berlin Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 6 0 Rebeka Masarova • Rebeka Masarova 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Rebeka Masarova 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:30

Caroline Dolehide / Sofia Kenin vs Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova



WTA Berlin Caroline Dolehide / Sofia Kenin • Caroline Dolehide / Sofia Kenin 0 6 7 0 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 0 3 6 0 Vincitore: Dolehide / Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Caroline Dolehide / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(3) Mirra Andreeva / (3) Diana Shnaider vs Timea Babos / Luisa Stefani



WTA Berlin Mirra Andreeva / Diana Shnaider [3] Mirra Andreeva / Diana Shnaider [3] 6 4 5 Timea Babos / Luisa Stefani Timea Babos / Luisa Stefani 4 6 10 Vincitore: Babos / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Timea Babos / Luisa Stefani 10-5 0-1 Timea Babos / Luisa Stefani 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Giuliana Olmos / Alexandra Panova vs (4) Asia Muhammad / (4) Demi Schuurs



WTA Berlin Giuliana Olmos / Alexandra Panova Giuliana Olmos / Alexandra Panova 7 1 3 Asia Muhammad / Demi Schuurs [4] Asia Muhammad / Demi Schuurs [4] 6 6 10 Vincitore: Muhammad / Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 3-10 0-1 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Francesca Jones vs (7) Linda Noskova



WTA Nottingham Francesca Jones • Francesca Jones 0 1 3 0 Linda Noskova [7] Linda Noskova [7] 0 6 6 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Francesca Jones 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(5) Leylah Fernandez vs Cristina Bucsa



WTA Nottingham Leylah Fernandez [5] Leylah Fernandez [5] 0 6 6 0 Cristina Bucsa Cristina Bucsa 0 3 4 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

COURT 1 – ore 12:00

Antonia Ruzic vs Dayana Yastremska



WTA Nottingham Antonia Ruzic Antonia Ruzic 2 6 4 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 6 2 6 Vincitore: Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(4) Yulia Putintseva vs Rebecca Sramkova Non prima 13:30



WTA Nottingham Yulia Putintseva [4] Yulia Putintseva [4] 1 6 4 Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 6 4 6 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

COURT 2 – ore 13:00

Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi vs Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya



WTA Nottingham Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 6 2 10 Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya 1 6 7 Vincitore: Hozumi / Sutjiadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 10-7 1-0 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(4) Anna Danilina / (4) Ena Shibahara vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden



WTA Nottingham Anna Danilina / Ena Shibahara [4] Anna Danilina / Ena Shibahara [4] 6 7 10 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 7 5 8 Vincitore: Danilina / Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 8-10 1-0 Anna Danilina / Ena Shibahara 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Anna Danilina / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Anna Danilina / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Anna Danilina / Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Anna Danilina / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Anna Danilina / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Anna Danilina / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Anna Danilina / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Anna Danilina / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-15 0-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Anna Danilina / Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Anna Danilina / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Anna Danilina / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Anna Danilina / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Isabelle Haverlag / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

McCartney Kessler / Clara Tauson vs Oksana Kalashnikova / Elena Pridankina