Alcaraz, buona la prima sull’erba: debutto vincente a Queen’s contro Walton. Al secondo turno derby con Munar (Video)

La vita (sportiva) continua come sempre per Carlos Alcaraz. Dopo il trionfo a Roland Garros, il campione spagnolo è tornato subito al lavoro, inaugurando la stagione sull’erba con una vittoria sofferta ma preziosa nel primo turno del Queen’s Club, contro un ostico Adam Walton. Non era facile gestire il cambio di superficie e la pressione dell’attesa, ma Alcaraz, come spesso gli accade nei momenti chiave, ha saputo trovare la giusta solidità nei momenti che contavano.

Dopo nove giorni dalla storica rimonta contro Jannik Sinner a Parigi e qualche giorno di meritata pausa a Ibiza, Alcaraz si è ripresentato in campo con l’obiettivo di prendere ritmo in vista della difesa del titolo a Wimbledon. L’avversario non era quello previsto (Davidovich si è ritirato all’ultimo), ma il numero due del mondo ha saputo comunque adattarsi al nuovo scenario e imporsi con il punteggio di 6-4 7-6(4) dopo un’ora e 44 minuti di battaglia.

Al secondo turno sfiderà Jaume Munar

L’inizio è stato segnato dalla necessità di ritrovare le sensazioni giuste su una superficie rapida e tecnica come l’erba: tanti scambi brevi, grande importanza al servizio e a colpi di fino. Walton, reduce dalle qualificazioni, ha dimostrato grande familiarità con il campo, tenendo testa al favorito almeno fino al settimo game, quando Alcaraz ha approfittato di un passaggio a vuoto dell’australiano per strappare il servizio e chiudere il primo set.

Nella seconda frazione, la partita è rimasta equilibrata. Walton ha continuato a lottare, arrivando addirittura a due set point sul 5-4, ma il murciano ha dimostrato la solita freddezza annullando entrambi e portando il set al tie-break, dove la differenza di classe e di esperienza ha fatto la differenza.

Non è stata la versione più brillante di Alcaraz, ma il suo spirito da combattente e la capacità di esaltarsi nei momenti decisivi gli hanno consentito di archiviare con successo il debutto sull’erba. Obiettivo: trovare sempre più fiducia in vista di Wimbledon, dove il campione in carica sarà nuovamente tra i grandi favoriti.

ATP London Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 7 Adam Walton Adam Walton 4 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Walton 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Walton 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi