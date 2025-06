Darren Cahill: “Jannik ha svelato per errore il mio futuro, ma sto bene con lui. L’anno è ancora lungo…”

Darren Cahill ha raccontato un curioso retroscena della sua collaborazione con Jannik Sinner durante un’intervista al podcast @Served_Podcast di Andy Roddick. L’allenatore australiano, uno dei tecnici più rispettati e stimati del circuito, ha spiegato come sia stato proprio il giovane altoatesino a far trapelare per sbaglio una notizia delicata durante l’Australian Open.

“Dopo la vittoria nel secondo turno a Melbourne, in conferenza stampa per errore Jannik ha detto che questo sarebbe stato il mio ultimo anno da coach,” ha raccontato Cahill con un sorriso. “Poi è corso negli spogliatoi, visibilmente agitato, e mi ha detto di aver fatto un grosso errore, chiedendomi scusa. In realtà la notizia non doveva uscire così presto, ma l’ho tranquillizzato: non doveva preoccuparsi, non è successo nulla di grave.”

L’australiano ha poi aggiunto: “Rispetto a inizio stagione, non è cambiato nulla per ora. L’anno, però, è ancora lungo… Mi sto divertendo molto a lavorare con Jannik e nel tennis, si sa, tutto può cambiare da un momento all’altro.”

Un rapporto professionale che sembra solido e sereno, con Cahill che non chiude alcuna porta per il futuro, ma lascia intendere che ogni decisione verrà presa con calma e senza pressioni. Intanto, la collaborazione continua e Sinner può ancora contare sull’esperienza e la saggezza di uno dei migliori coach in circolazione.





Francesco Paolo Villarico