ATP 500 Halle, Queen’ s, WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Lorenzo Sonego, ritorno vincente sull’erba di Halle: battuto Struff con autorità

Lorenzo Sonego ritrova il sorriso sull’erba tedesca, superando Jan-Lennard Struff con un netto 6-3 6-2 al primo turno dell’ATP 500 di Halle. Un successo che mancava da Madrid e che lo rilancia dopo settimane difficili: per trovare l’ultima volta in cui l’azzurro aveva vinto due match consecutivi bisogna tornare addirittura agli Australian Open di gennaio.

La partita di oggi è stata a senso unico, con Sonego padrone del campo fin dai primi scambi. Dopo un inizio solido al servizio, l’azzurro ha piazzato il break decisivo già nel quarto game del primo set, portandosi avanti e gestendo senza patemi anche nei momenti di maggiore pressione, come nel delicato ultimo gioco del parziale, quando ha annullato due pericolose palle break prima di chiudere sul 6-3.

Nel secondo set, l’inerzia non è cambiata: Sonego ha strappato nuovamente la battuta a Struff nel quinto game e ha continuato a dominare, mostrando un tennis aggressivo, grande attenzione nei turni di servizio e una ritrovata fiducia nei colpi piazzando un nuovo break nel settimo gioco. Solo qualche esitazione nel chiudere, fisiologica dopo il periodo complicato, ma il torinese ha saputo reagire annullando una palla break sul 5 a 2 e non si è mai davvero messo in difficoltà, chiudendo la partita per 6 a 2.

Grazie a questo successo, Sonego interrompe il digiuno e guarda con ottimismo al prossimo turno, dove si giocherà l’accesso ai quarti di finale contro il vincente della sfida tra Marcos Giron e Alexander Zverev.

Per l’azzurro, oggi, più che il risultato conta la ritrovata solidità e quella sensazione di poter tornare protagonista anche sull’erba: l’obiettivo è voltare pagina e ritrovare quella continuità che aveva mostrato a inizio stagione.

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 ATP 500 Halle Germania





Erba 🌱 🏆

ATP 500 👨

1° Turno 🌤️ Previsioni meteo Halle 24°C min. 15°C

OWL Arena – ore 11:30

Andrey Rublev vs Sebastian Ofner



ATP Halle Andrey Rublev [4] Andrey Rublev [4] 6 6 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 3 4 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Ofner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 S. Ofner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Ofner 0-15 15-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 S. Ofner 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 30-0 ace ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Joao Fonseca vs Flavio Cobolli



ATP Halle Joao Fonseca Joao Fonseca 7 6 6 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 5 7 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 4-5* ace 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 J. Fonseca 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jannik Sinner vs Yannick Hanfmann (Non prima 15:30)



ATP Halle Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 7 6 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 5 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 0-0 → 1-0

Lorenzo Sonego vs Jan-Lennard Struff



ATP Halle Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 3 2 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30

Jesper de Jong vs Tomas Machac



ATP Halle Jesper de Jong Jesper de Jong 5 6 3 Tomas Machac [7] Tomas Machac [7] 7 3 6 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 J. de Jong 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. de Jong 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-2 → 4-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. de Jong 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Machac 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. de Jong 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. de Jong 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ugo Humbert vs Denis Shapovalov



ATP Halle Ugo Humbert [6] Ugo Humbert [6] 4 6 6 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 6 4 7 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 df 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Felix Auger-Aliassime vs Laslo Djere



ATP Halle Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 6 6 Laslo Djere Laslo Djere 3 7 1 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-6 → 6-6 L. Djere 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Djere 15-0 30-0 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 ace 5-3 → 6-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Halle Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 6 5 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [2] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [2] 7 7 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-3 → 4-4 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Melo / Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 M. Melo / Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 3-3 → 3-4 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Melo / Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 11:30

Pedro Martinez vs Tomas Martin Etcheverry



ATP Halle Pedro Martinez Pedro Martinez 1 3 Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 6 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 P. Martinez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 P. Martinez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Francisco Cerundolo vs Alex Michelsen



ATP Halle Francisco Cerundolo [5] Francisco Cerundolo [5] 6 5 4 Alex Michelsen Alex Michelsen 2 7 6 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Michelsen 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Michelsen 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Michelsen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Daniil Medvedev / Andrey Rublev



ATP Halle Sadio Doumbia / Fabien Reboul [4] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [4] 6 7 11 Daniil Medvedev / Andrey Rublev Daniil Medvedev / Andrey Rublev 7 6 9 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 S. Doumbia / Reboul 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 ace 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 9-7 9-8 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-6 → 6-6 D. Medvedev / Rublev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Medvedev / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 3-4 → 4-4 D. Medvedev / Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Medvedev / Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev / Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev / Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 D. Medvedev / Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Medvedev / Rublev 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Medvedev / Rublev 15-15 15-30 15-40 df df 3-4 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev / Rublev 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-2 → 3-2 D. Medvedev / Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev / Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Joao Fonseca / Petros Tsitsipas



ATP Halle Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 6 6 Joao Fonseca / Petros Tsitsipas Joao Fonseca / Petros Tsitsipas 4 4 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Fonseca / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 4-4 → 5-4 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Fonseca / Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. Fonseca / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 ace ace 2-1 → 3-1 J. Fonseca / Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Fonseca / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Fonseca / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Fonseca / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Fonseca / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Fonseca / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Fonseca / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 3 – ore 13:00

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Christian Harrison / Evan King



ATP Halle Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 6 6 Christian Harrison / Evan King [3] Christian Harrison / Evan King [3] 7 7 Vincitore: Harrison / King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 5-4 → 5-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Harrison / King 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 3-2 → 3-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Harrison / King 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 ace 6-6 → 6-7 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 C. Harrison / King 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Harrison / King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 3-3 → 3-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Harrison / King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Harrison / King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Harrison / King 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇬🇧 ATP 500 Queen’s Regno Unito





Erba 🌱 🏆

ATP 500 👨

1° Turno 🌤️ Previsioni meteo London 27°C min. 16°C

Andy Murray Arena – ore 13:00

Jiri Lehecka vs Alex de Minaur



ATP London Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 4 2 Jiri Lehecka Jiri Lehecka 6 6 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. de Minaur 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-4 → 2-5 J. Lehecka 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Lehecka 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Jack Draper vs Jenson Brooksby



ATP London Jenson Brooksby Jenson Brooksby 3 1 Jack Draper [2] Jack Draper [2] 6 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Draper 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-2 → 0-3 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Draper 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Draper 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Draper 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Carlos Alcaraz vs Adam Walton



ATP London Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 7 Adam Walton Adam Walton 4 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Walton 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Walton 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Corentin Moutet vs Taylor Fritz



ATP London Corentin Moutet • Corentin Moutet 0 6 7 4 Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 0 7 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Moutet 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df ace 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 13:00

Brandon Nakashima vs Giovanni Mpetshi Perricard



ATP London Brandon Nakashima Brandon Nakashima 6 7 6 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 7 6 4 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Nakashima 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Nakashima 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 40-0 3-1 → 3-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 5*-6 ace 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 6-6 → 6-7 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Arthur Rinderknech vs Ben Shelton



ATP London Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 7 7 Ben Shelton [6] Ben Shelton [6] 6 6 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* ace 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 6-5 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 ace 15-15 df 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 B. Shelton 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* df 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-6 → 6-6 B. Shelton 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Jaume Munar vs Jordan Thompson



ATP London Jordan Thompson Jordan Thompson 0 5 0 Jaume Munar • Jaume Munar 0 7 0 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Munar 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Munar 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Gabriel Diallo vs Billy Harris



ATP London Gabriel Diallo Gabriel Diallo 15 6 3 4 Billy Harris • Billy Harris 30 1 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 4-1 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Diallo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Harris 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 G. Diallo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Harris 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 B. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 5-0 → 5-1 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 B. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-0 → 4-0 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 B. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 13:00

Alexei Popyrin vs Aleksandar Vukic



ATP London Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 6 7 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 2 7 6 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 A. Vukic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Popyrin 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Vukic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Popyrin 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Vukic 15-0 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Vukic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Reilly Opelka vs Camilo Ugo Carabelli



ATP London Reilly Opelka Reilly Opelka 7 6 Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 6 4 Vincitore: Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 C. Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 ace 3-1 → 3-2 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Opelka 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 30-40 5-3 → 5-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 C. Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

Jacob Fearnley / Cameron Norrie vs Joe Salisbury / Neal Skupski



ATP London Joe Salisbury / Neal Skupski [3] Joe Salisbury / Neal Skupski [3] 3 6 11 Jacob Fearnley / Cameron Norrie Jacob Fearnley / Cameron Norrie 6 3 13 Vincitore: Fearnley / Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 J. Fearnley / Norrie 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 df 7-4 7-5 df 8-5 8-6 8-7 9-7 ace 9-8 9-9 9-10 10-10 10-11 df 11-11 12-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Fearnley / Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 J. Fearnley / Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Salisbury / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Fearnley / Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 2-1 → 3-1 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Fearnley / Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fearnley / Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 J. Fearnley / Norrie 15-0 15-15 30-15 40-40 2-4 → 2-5 J. Salisbury / Skupski 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Fearnley / Norrie 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 J. Fearnley / Norrie 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Fearnley / Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

David Stevenson / Marcus Willis vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



ATP London David Stevenson / Marcus Willis David Stevenson / Marcus Willis 2* 7 6 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 4 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 2*-4 6-6 D. Stevenson / Willis 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 D. Stevenson / Willis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Stevenson / Willis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Stevenson / Willis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Stevenson / Willis 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Stevenson / Willis 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 D. Stevenson / Willis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 D. Stevenson / Willis 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Stevenson / Willis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-2 → 3-3 D. Stevenson / Willis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Stevenson / Willis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Stevenson / Willis 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 6 – ore 14:30

Rohan Bopanna / Sander Gille vs Jakub Mensik / Holger Rune



Il match deve ancora iniziare

Nikola Mektic / Michael Venus vs Brandon Nakashima / Frances Tiafoe (Non prima 17:30)



ATP London Nikola Mektic / Michael Venus Nikola Mektic / Michael Venus 7 6 Brandon Nakashima / Frances Tiafoe Brandon Nakashima / Frances Tiafoe 5 2 Vincitore: Mektic / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 B. Nakashima / Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Nakashima / Tiafoe 15-0 15-15 30-15 3-1 → 3-2 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Nakashima / Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-0 → 2-1 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 2-0 B. Nakashima / Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Mektic / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 B. Nakashima / Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 5-5 → 6-5 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 B. Nakashima / Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Nakashima / Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 B. Nakashima / Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Nakashima / Tiafoe 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 B. Nakashima / Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 WTA 500 Berlino Germania





Erba 🌱 🏆

WTA 500 👩

1° Turno ⛅ Previsioni meteo Berlino 26°C min. 17°C

Steffi Graf Stadion – ore 11:30

Naomi Osaka vs Liudmila Samsonova



WTA Berlin Naomi Osaka Naomi Osaka 6 6 4 Liudmila Samsonova Liudmila Samsonova 3 7 6 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Marketa Vondrousova vs (7) Madison Keys



WTA Berlin Marketa Vondrousova • Marketa Vondrousova 0 7 7 0 Madison Keys [7] Madison Keys [7] 0 5 6 0 Vincitore: Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marketa Vondrousova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 4-1* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Diana Shnaider vs Donna Vekic Non prima 16:00



WTA Berlin Diana Shnaider Diana Shnaider 0 6 6 0 Donna Vekic Donna Vekic 0 2 4 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Elena Rybakina vs (5) Qinwen Zheng Non prima 17:30



WTA Berlin Elena Rybakina Elena Rybakina 0 6 7 0 Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 0 3 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Berlin Xinyu Wang • Xinyu Wang 0 6 6 0 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 0 3 2 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xinyu Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Xinyu Wangvs Daria Kasatkina

Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Paula Badosa / Ons Jabeur Non prima 13:00



WTA Berlin Storm Hunter / Desirae Krawczyk Storm Hunter / Desirae Krawczyk 2 6 8 Paula Badosa / Ons Jabeur Paula Badosa / Ons Jabeur 6 0 10 Vincitore: Badosa / Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 8-10 0-1 Paula Badosa / Ons Jabeur 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Paula Badosa / Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Paula Badosa / Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Paula Badosa / Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Paula Badosa / Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Paula Badosa / Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Paula Badosa / Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Paula Badosa / Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Marta Kostyuk / Eva Lys



WTA Berlin Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 6 6 0 Marta Kostyuk / Eva Lys Marta Kostyuk / Eva Lys 0 2 2 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Marta Kostyuk / Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Marta Kostyuk / Eva Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk / Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk / Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Marta Kostyuk / Eva Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Marta Kostyuk / Eva Lys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk / Eva Lys 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Marta Kostyuk / Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Amanda Anisimova vs Bianca Andreescu Non prima 15:00



WTA Berlin Amanda Anisimova Amanda Anisimova 0 6 6 0 Bianca Andreescu Bianca Andreescu 0 4 3 0 Vincitore: Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Hao-Ching Chan / Ellen Perez vs (2) Lyudmyla Kichenok / (2) Erin Routliffe



WTA Berlin Hao-Ching Chan / Ellen Perez Hao-Ching Chan / Ellen Perez 0 6 4 0 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe [2] • Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe [2] 0 7 6 0 Vincitore: Kichenok / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Hao-Ching Chan / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇬🇧 WTA 250 Nottingham Regno Unito





Erba 🌱 🏆

WTA 250 👩

1° Turno 🌤️ Previsioni meteo Nottingham 24°C min. 14°C

CENTRE COURT – ore 12:30

Sonay Kartal vs Leolia Jeanjean



WTA Nottingham Sonay Kartal Sonay Kartal 0 6 6 0 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 0 3 4 0 Vincitore: Kartal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Sonay Kartal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Sonay Kartal 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Lulu Sun vs (8) Katie Boulter



WTA Nottingham Lulu Sun Lulu Sun 0 2 2 0 Katie Boulter [8] • Katie Boulter [8] 0 6 6 0 Vincitore: Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katie Boulter 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Lulu Sun 15-0 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(1) Beatriz Haddad Maia vs McCartney Kessler



WTA Nottingham Beatriz Haddad Maia [1] • Beatriz Haddad Maia [1] A 5 7 0 McCartney Kessler McCartney Kessler 40 7 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA Nottingham Francesca Jones Francesca Jones 0 7 6 0 Harriet Dart Harriet Dart 0 5 4 0 Vincitore: Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Harriet Dart 0-15 15-15 40-15 4-1 → 4-2 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Francesca Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Harriet Dart 15-0 40-0 1-0 → 1-1 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Francesca Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Francesca Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Francesca Jonesvs Harriet Dart

Mingge Xu vs Katie Volynets



WTA Nottingham Mingge Xu Mingge Xu 0 6 6 0 Katie Volynets • Katie Volynets 0 3 3 0 Vincitore: Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katie Volynets 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Mingge Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Mingge Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Mingge Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Mingge Xu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mingge Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Mingge Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Mingge Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Mingge Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Mingge Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

WTA Nottingham Magda Linette [6] Magda Linette [6] 0 6 6 0 Alexandra Eala • Alexandra Eala 0 4 3 0 Vincitore: Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alexandra Eala 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(6) Magda Linettevs Alexandra Eala

Laura Siegemund vs Rebecca Sramkova



WTA Nottingham Laura Siegemund Laura Siegemund 6 6 6 Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 7 4 7 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 4*-5 4-6* 5-6* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Yuliia Starodubtseva vs Cristina Bucsa



WTA Nottingham Yuliia Starodubtseva • Yuliia Starodubtseva 0 3 3 0 Cristina Bucsa Cristina Bucsa 0 6 6 0 Vincitore: Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yuliia Starodubtseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs vs Olga Danilovic / Magda Linette



WTA Nottingham Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 3 6 10 Olga Danilovic / Magda Linette Olga Danilovic / Magda Linette 6 4 4 Vincitore: Detiuc / Schoofs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 Olga Danilovic / Magda Linette 4-10 1-0 Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Olga Danilovic / Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Olga Danilovic / Magda Linette 15-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Olga Danilovic / Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Olga Danilovic / Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Olga Danilovic / Magda Linette 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Olga Danilovic / Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Olga Danilovic / Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Olga Danilovic / Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Olga Danilovic / Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Anastasia Detiuc / Bibiane Schoofs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Olga Danilovic / Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Hannah Klugman / Mika Stojsavljevic vs (2) Irina Khromacheva / (2) Fanny Stollar