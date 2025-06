In attesa del Challenger, Bergamo si gode il suo ITF

A pochi mesi dal rientro in città dello storico Challenger, Bergamo propone la nona edizione del “Trofeo TNB Azimut Investimenti”, torneo ITF che ha lanciato diversi elementi di valore. Iscritti diversi top-500 ATP e c’è attesa per il baby-fenomeno Mees Rottgering, già n.1 junior. Appuntamento al Tennis Club Città dei Mille dal 22 al 29 giugno.

Il 2025 sarà un anno molto importante per il tennis a Bergamo. Dopo un’edizione di “esilio” a Rovereto, lo storico torneo Challenger nato nel 2006 tornerà a giocarsi in città, nella nuovissima sede del Chorus Life (l’appuntamento è dal 16 al 23 novembre). Nell’ultima settimana di giugno, tuttavia, ci sarà un gustoso antipasto con la nona edizione del torneo organizzato dal Tennis Club Città dei Mille, evento ITF che si è costruito una bella tradizione come apripista dell’estate bergamasca. Il Trofeo TNB Azimut Investimenti (15.000$, terra battuta) si giocherà dal 22 al 29 giugno ed è in linea con la storica impostazione del club: creare eventi che possano valorizzare le giovani promesse locali, italiane e straniere, che si cimentano con l’avvio al professionismo. Il Città dei Mille ha una tradizione ormai consolidata, avendo accolto giocatori all’epoca sconosciuti che poi si sono rivelati al grande pubblico. L’albo d’oro ricorda Federico Arnaboldi, oggi stabile top-200 con ambizioni di crescita, ma forse il caso più eclatante riguarda Roman Andres Burruchaga, figlio del mitico calciatore degli anni ’80, che nel 2021 vinse il doppio e oggi è a ridosso dei top-100 (con tanto di un turno passato agli Internazionali BNL d’Italia). L’intenzione è proporre un menù simile nel 2025: le premesse ci sono tutte, a partire dalla presenza del baby olandese Mees Rottgering, che ha chiuso il 2024 da numero 1 del mondo junior (grazie alla finale a Wimbledon e la vittoria al Masters di Chengdu). Il ragazzo si allena presso il Joriscollege di Eindhoven e attualmente è numero 711 ATP.

WILD CARD PER BORRELLI

Rottgering giocherà a Bergamo in virtù delle norme ITF, che concedono tre posti in main draw ad altrettanti top-100 junior. Gli altri due andranno agli italiani Gabriele Crivellaro e Samuele Seghetti. Detto che le entry list dei tornei ITF sono molto “liquide”, nel senso che possono esserci oscillazioni fino all’ultimo, in questo momento il giocatore di più alta classifica iscritto è l’australiano Matthew Dellavedova (n.396 ATP), mentre il più atteso dal pubblico di casa sarebbe il bergamasco Samuel Vincent Ruggeri, che sta vivendo un momento non semplicissimo e potrebbe rilanciarsi proprio a Bergamo. Tanti italiani in gara, con diversi giocatori compresi tra la 400esima e la 600esima posizione mondiale, linfa per i tornei di questo livello. Tutti cercheranno di succedere nell’albo d’oro allo slovacco Andrej Martin, che dodici mesi fa capì che poteva esserci ancora spazio per lui dopo una lunga sospensione: all’epoca era fuori dai primi 1.500, vinse il torneo partendo dalle qualificazioni e oggi è n. 306 ATP. Confermata la collaborazione con la FITP, il cui Settore Tecnico avrà a disposizione tre delle quattro wild card del main draw, a cui si aggiungono due inviti per il tabellone di doppio e tre per le qualificazioni. Già assegnata la wild card di pertinenza degli organizzatori: sarà della partita il bergamasco Leonardo Borrelli, classe 2005, tesserato per TC Mille, che sta svolgendo una coraggiosa programmazione con l’obiettivo di entrare nel ranking ATP. A dirigere l’evento, come dalla prima edizione del 2015, sarà Silvana Carrara. Confermata la tradizione che vuole l’ingresso gratuito per il pubblico fino alla finale di domenica 29 giugno. Le qualificazioni scatteranno il 22, il via del main draw è previsto martedì 24.

TROFEO TNB AZIMUT INVESTIMENTI – ALBO D’ORO

2015 – Gianluca Naso (ITA)

2016 – Adelchi Virgili (ITA)

2017 – Andrea Collarini (ARG)

2018 – Riccardo Bellotti (ITA)

2019 / 2020 – Non disputato

2021 – Federico Arnaboldi (ITA)

2022 – Oleksandr Ovcharenko (UCR)

2023 – Inaki Montes-De la Torre (SPA)

2024 – Andrej Martin (SVK)