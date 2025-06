Shelton in top 10, gli USA mai così bene nel ranking ATP dal 2006

Uno dei movimenti più interessanti della nuova classifica ATP è l’ingresso di Ben Shelton nella top 10 del ranking ATP, esattamente alla decima posizione. È un punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza verso nuovi e più ambiziosi obiettivi per il 22enne di Atlanta, che con 3170 punti ha guadagnato due posizioni sorpassando Medvedev (fermo alla 11esima piazza) e De Minaur, scivolato al n.12. Quest’anno Ben ha raggiunto la semifinale agli Australian Open con miglior risultato, senza alcun titolo vinto finora, solo sfiorato sulla terra di Monaco dove fu stoppato in finale da Zverev, come la scorsa settimana sull’erba di Stoccarda (stavolta in semifinale).

È una grande soddisfazione per Shelton, ma anche per il tennis USA che ritrova tre giocatori tra i migliori 10 nel ranking mondiale: Fritz n.4, Paul n.8 e Shelton n.10. Non accadeva dal 17 aprile 2006, quando tra i primi dieci al mondo c’erano Andy Roddick al n.4, James Blake al n.7 e Andre Agassi al n.10. Quella settimana fu anche l’ultima per Agassi in top 10 nella sua carriera.

Gli Stati Uniti non hanno un n.1 dal 2003 (Roddick) ma almeno a livello quantitativo il momento del tennis maschile è piuttosto positivo: questa settimana sono 13 i tennisti a stelle e strisce in top 100 e 5 in top 30, con Tiafoe al n.13 a soli 180 punti dalla decima piazza di Shelton.

Shelton è il settimo tennista nato nel nuovo millennio ad entrare nella top 10. Ecco gli altri:

Felix Auger-Aliassime – classe 2000, Top 10 nel 2021

Jannik Sinner – classe 2001, Top 10 nel 2021

Carlos Alcaraz – classe 2003, Top 10 nel 2022

Holger Rune – classe 2003, Top 10 nel 2022

Jack Draper – classe 2001, Top 10 nel 2025

Lorenzo Musetti – classe 2002, Top 10 nel 2025

Ben Shelton – classe 2002, Top 10 nel 2025

Marco Mazzoni