Challenger Perugia Pellegrino vince il titolo. “Ora punto alla top 100. A 28 anni ho nuove consapevolezze”. Marchesini: “Dieci anni speciali, vogliamo continuare così”

Un anno dopo Luciano Darderi, gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup incoronano di nuovo un campione azzurro. Andrea Pellegrino si è aggiudicato la 10ª edizione del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. Sul Centrale gremito del Tennis Club Perugia, il tennista pugliese si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4 su Nerman Fatic, autore di una cavalcata che lo ha visto partire dalle qualificazioni. Pellegrino alza al cielo il quarto titolo Challenger della carriera e domani eguaglierà il suo best ranking di numero 136 ATP, raggiunto per la prima volta a settembre 2022. Dopo la finale raggiunta da Lavagno nel 2023 – sconfitto da Fabian Marozsan -, Perugia ha festeggiato i primi due campioni azzurri della sua storia. Due successi che non arrivano per caso, ma sono segno della grande crescita del tennis azzurro.

Pellegrino eguaglia il best ranking grazie al titolo – Dopo aver vinto quattro derby, compresi quelli contro Francesco Passaro e Luca Nardi, Andrea Pellegrino si è laureato campione a Perugia vincendo la finale contro Nerman Fatic. Davanti a un Centrale vestito a festa, l’azzurro si è imposto 6-2 6-4 nella sfida contro il qualificato bosniaco, che nel secondo parziale ha accusato qualche acciacco fisico. “È stata una grande settimana, anche se a dire il vero non avevo iniziato benissimo contro Piraino. Mentalmente non ero pronto e sono andato sotto un set e un break, ma superata la difficoltà ho alzato il livello – le parole di Pellegrino, che grazie a questo risultato eguaglia il suo best ranking dopo quasi tre anni -. Perugia è uno dei tornei più belli in Italia e vincere qui è speciale. Sono praticamente dieci anni che conosco la famiglia Marchesini e in ogni loro torneo mi sento a casa. Mi sento più maturo. La finale di Estoril mi ha dato nuove convinzioni perché il livello era praticamente quello di un ATP 250. Ho trovato una tranquillità mai avuta e il mio livello è cresciuto di conseguenza”. In effetti il livello di tennis espresso dai quarti di finale in poi depone in favore di Pellegrino, che tecnicamente ha sempre avuto le qualità per giocarsela con i migliori. A 28 anni ci sono nuove consapevolezze e una struttura più solida a sostenerlo verso l’obiettivo Top 100: “Le capacità e il livello per fare questo salto l’ho sempre avuto, ma è la continuità a fare la differenza. La Top 100 è un obiettivo, ma devi esprimerti ad alto livello ogni settimana. Se non sei sul pezzo perdi anche con chi ha una classifica più bassa della tua”.

Le parole di Marchesini – La decima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia, coincisa con il decennale di MEF Tennis Events, è stata celebrata a dovere con i riconoscimenti consegnati dall’ATP e dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. “Noi organizzavamo già il Challenger a Todi, ma MEF Tennis Events è nata nel 2015 insieme al Challenger di Perugia – ricorda Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events -. Il fautore fu Guido Gubbiotti, che inizialmente mi chiamò per portare qui il torneo di Todi. Gli dissi che era impossibile, ma fui in grado di ottenere un’altra data dall’ATP. Così è nato il torneo”. Pablo Carreno Busta, Federico Delbonis, Jaume Munar e Luciano Darderi, questi sono solo alcuni dei nomi dei campioni del Challenger di Perugia. Dai campi del Tennis Club Perugia sono passati anche giocatori del calibro di Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Holger Rune, Fabio Fognini, Dominic Thiem e, non ultimo, Stan Wawrinka. Contestualmente la manifestazione continua a crescere come presenze sugli spalti e sinergia con la città, non si può che guardare al futuro con ottimismo: “È nato subito un grande rapporto con l’amministrazione comunale. Le istituzioni sono sempre il primo contatto, perché sport e turismo devono essere legati tra loro per dare visibliòtà alla città. La promozione dell’evento infatti avviene prima, durante e dopo. Allo stesso modo è cruciale il rapporto con gli sponsor, G.I.Ma. su tutti”.

Risultato domenica 15 giugno

Finale

Andrea Pellegrino (9) b. Narman Fatic (Q) 6-2 6-4