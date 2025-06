Da Perugia: Pellegrino vince il derby con Nardi: “La partita più dura della mia settimana”. Fatic, fresco sposo, ferma la corsa di Basile

Sarà Andrea Pellegrino-Nerman Fatic (ore 20.30) la finale della 10ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | GIMa. Coppa del tennis. Al Tennis Club Perugia è andata in archivio un’altra grande giornata di tennis, culminata con le due semifinali. La prima ha premiato Nerman Fatic, che ha messo fine alla grande cavalcata del diciottenne Pierluigi Basile. Nella sfida tra qualificare il bosniaco si è imposto per 6-3 7-6(6) con una grande prestazione. In serata il derby azzurro è andato ad Andrea Pellegrino, che dopo aver battuto Francesco Passaro si è ripetuto con un’altra grande prestazione ai danni di Luca Nardi, sconfitto per 7-6(5) 6-2. Nel finale di doppio che ha aperto il pomeriggio, trionfo di Romain Arneodo e Manuel Guinard, che si sono imposti per 3-6 6-3 10/5 su Robin Haase e Vasil Kirkov. Nel corso della serata si sono svolte le celebrazioni dei dieci anni del torneo e di quelli di MEF Tennis Events. Per l’occasione, il supervisore ATP Carmelo di Dio ha consegnato un riconoscimento all’Avv. Luigi Grafas (Presidente TC Perugia), a Francesco Cancellotti (direttore torneo) e alla famiglia Marchesini.

Super Pellegrino. Dopo Passaro, anche Nardi va KO – È ancora la sera di Perugia a incoronare Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese, 28 anni e numero 173 ATP, nelle condizioni serali sta riuscendo a esprimersi nel migliore dei modi. Dopo Francesco Passaro, anche la terza testa di serie Luca Nardi si è dovuto arrendere A LUI. Punteggio finale di 7-6(5) 6-2 in una partita che ha visto Pellegrino annullare tutte le 13 palle break concesse e convertire entrambe le chance di break che si è procurato nel secondo parziale: “È stata la sfida più dura della settimana. All’inizio ho sofferto un po’, poi sono cresciuto e ovviamente anche con un po’ di fortuna ho annullato tutte le palle break. Allo stesso tempo però quando riescono a sventare 13 chance avversarie è perché sei concentrato su tutti i punti e ci credi Questa è stata la chiave del match”. Sconfitto lo scorso anno dal campione Luciano Darderi, nel torneo umbro Pellegrino non era mai andato oltre il secondo round. Quest’anno arriva la prima finale, a dare seguito a un ottimo momento, iniziato ad aprile con la finale al Challenger 175 di Estoril. Dall’altra parte della rete, domani alle ore 20.30, ci sarà Nerman Fatic. Essendo partito dalle qualifiche, il bosniaco ha dovuto match in più sulle gambe: “Cosa mi aspetto? So che si è sposato e questo ti aiuta a stare più tranquillo in campo. Io mi aspetto un match difficile e darò il massimo”.

Risultati sabato 14 giugno

Semifinali

Andrea Pellegrino (9) n. Luca Nardi (3) 7-6(5) 6-2

Narman Fatic (Q) b. Pierluigi Basile (Q) 6-3 7-6(6)

Finale doppio

Romain Arneodo/Manuel Guinard (1) n. Robin Haase/Vasil Kirkov (2) 3-6 6-3 10/5