Alejandro Tabilo out per infortunio: lesione di terzo grado al retto addominale

Brutte notizie per Alejandro Tabilo, protagonista di un’ottima stagione ma costretto a fermarsi a causa di un serio infortunio. Dopo la sconfitta in semifinale al Challenger di Prostejov, il tennista cileno ha confermato tramite i suoi profili social la diagnosi che temeva: una rottura di terzo grado del muscolo retto addominale destro.

“Volevo comunicarvi che oggi, dopo aver fatto diversi esami, abbiamo confermato la lesione che sospettavamo. Ho una rottura di terzo grado del retto addominale destro. È una notizia che mi rende molto triste per le settimane di stop che mi aspettano, senza poter competere,” ha scritto Tabilo in un messaggio rivolto ai suoi tifosi. “Non sappiamo ancora con certezza quando potrò tornare in campo, ma lavoreremo duro e faremo il possibile per accorciare i tempi di recupero. Spero che possiate capire la situazione e continuare a sostenermi. Ci vediamo al ritorno!”.

Per i tennisti professionisti, il rientro dipende anche dalla risposta individuale al trattamento, dal dolore e dalla funzionalità nella torsione del tronco (molto sollecitata nel tennis).

Per una lesione di terzo grado del retto addominale, il recupero può andare da 2 a 4 mesi prima di poter tornare a competere a pieno regime

Una tegola pesante per il cileno, che si vede costretto a interrompere il suo ottimo momento sul circuito, proprio mentre stava trovando continuità e risultati importanti.





Marco Rossi