L’incredibile favola di Goran Ivanisevic: la vittoria da sogno a Wimbledon 2001 (Video)

Ci sono vittorie che entrano nella storia, e poi ci sono imprese che diventano leggenda. La cavalcata di Goran Ivanisevic a Wimbledon nel 2001 appartiene senza dubbio a questa seconda categoria, perché racchiude tutto ciò che rende lo sport qualcosa di magico e universale: il talento, la sofferenza, l’ostinazione, la fede nei propri sogni e quel pizzico di follia che permette ai più audaci di riscrivere il destino.

Ivanisevic, a quasi 30 anni e dopo tre finali perse sull’erba londinese, sembrava destinato a chiudere la carriera senza quel trofeo che più di ogni altro aveva sognato. Gli infortuni lo avevano spinto fuori dai primi cento al mondo e solo una wild card gli aveva consentito di presentarsi, forse per l’ultima volta, all’appuntamento più importante della stagione. Era il numero 125 ATP: mai nessuno, con un ranking così basso, aveva pensato di poter andare oltre la prima settimana. Ma lo sport, si sa, non guarda i numeri.

In quel torneo Goran ha scaldato i cuori degli appassionati con un tennis esplosivo e il suo carattere unico: tra ace e smorfie, tra lacrime e sorrisi, ha battuto uno dopo l’altro avversari molto più quotati come Carlos Moyá, Andy Roddick, Greg Rusedski, Marat Safin e il beniamino di casa Tim Henman, superato in una semifinale epica, sospesa più volte dalla pioggia e vissuta come un romanzo a puntate.

E poi quella finale, lunedì 9 luglio 2001, contro Patrick Rafter: cinque set di altalene emotive, dove il croato ha lasciato il cuore su ogni punto. Sul 9-7 al quinto, dopo un ultimo game infinito, il servizio vincente e le mani al cielo: Ivanisevic si inginocchia sull’erba, sopraffatto dalle lacrime, abbracciato idealmente da una folla che tifa tutta per lui, come se per un giorno il Centre Court avesse deciso di dimenticare la freddezza britannica per lasciarsi andare all’entusiasmo mediterraneo.

Per la prima volta nella storia, un tennista vinceva Wimbledon da wild card. Quella di Ivanisevic non fu solo la vittoria di un torneo: fu il trionfo dell’umanità sportiva, della perseveranza dopo tanti rovesci, della passione che resiste a ogni caduta. Dalla Croazia al tetto del tennis mondiale: la sua è una storia che insegna a non smettere mai di crederci, anche quando tutto sembra perduto.

Goran Ivanisevic ha vinto Wimbledon, ma soprattutto ha vinto il cuore di tutti gli amanti dello sport. Ancora oggi, la sua impresa resta la dimostrazione che nel tennis – come nella vita – i miracoli sono possibili.





Francesco Paolo Villarico