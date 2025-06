Challenger 125 Nottingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nardi e Fognini nel Md. Gigante nelle quali (compresi i risultati del primo turno di qualificazone)

Challenger 125 Nottingham – Tabellone Principale – erba

(1) Luca Nardi vs (WC) George Loffhagen

(SE) Marco Trungelliti vs Qualifier

(WC) Jack Pinnington Jones vs Emilio Nava

(WC) Ryan Peniston vs (5) Daniel Elahi Galan

(3) Brandon Holt vs Jaime Faria

Qualifier vs Qualifier

Pierre-Hugues Herbert vs (SE) Shintaro Mochizuki

Mitchell Krueger vs (8) Tristan Boyer

(7) Arthur Cazaux vs Adrian Mannarino

Martin Landaluce vs (NG) Nicolai Budkov Kjaer

Terence Atmane vs Qualifier

Fabio Fognini vs (4) Christopher Eubanks

(6) Tomas Barrios Vera vs Qualifier

Tristan Schoolkate vs Alexander Blockx

(PR) Lloyd Harris vs Valentin Royer

Qualifier vs (2) Marin Cilic

(1) Eliot Spizzirrivs (WC) Oliver BondingDuje Ajdukovicvs (12) Hugo Grenier

(2) Matteo Gigante vs Sho Shimabukuro

Constant Lestienne vs (11) Coleman Wong

(3) Kyrian Jacquet vs (WC) Arthur Fery

August Holmgren vs (8) Hady Habib

(4) Colton Smith vs Yosuke Watanuki

James Trotter vs (7) Marc-Andrea Huesler

(Alt) (5) Harold Mayot vs James McCabe

Mikhail Kukushkin vs (9) Chris Rodesch

(6) Juan Pablo Ficovich vs (WC) Paul Jubb

(WC) Jan Choinski vs (10) Alibek Kachmazov

Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirrivs Oliver Bonding

COURT 2 – ore 12:00

Jan Choinski vs Alibek Kachmazov



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – ore 12:00

Colton Smith vs Yosuke Watanuki



Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot vs James McCabe



Il match deve ancora iniziare

Kyrian Jacquet vs Arthur Fery



Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich vs Paul Jubb



Il match deve ancora iniziare

Matteo Gigante vs Sho Shimabukuro



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – ore 12:00

James Trotter vs Marc-Andrea Huesler



Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin vs Chris Rodesch



Il match deve ancora iniziare

August Holmgren vs Hady Habib



Il match deve ancora iniziare

Constant Lestienne vs Coleman Wong



Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic vs Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare