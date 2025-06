Passaro torna ai quarti di finale al Challenger di Perugia: “Adesso voglio la rivincita contro Pellegrino”. Cinque italiani ancora in corsa per il titolo nel torneo umbro

Francesco Passaro è il quinto italiano a staccare il pass per i quarti di finale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | GIMa. Coppa del tennis. Il tennista di casa ha sconfitto senza problemi il novegese Viktor Durasovic, regolato con il punteggio di 6-4 6-2. Domani sera, alle ore 20.30, sul Centrale del Tennis Club Perugia se la vedrà contro Andrea Pellegrino in un derby valido per la semifinale. Il pugliese infatti nel tardo pomeriggio ha sconfitto il ventenne Federico Bondioli con lo punteggio di 6-1 6-4. Domani il programma dei quarti di finale del torneo ATP Challenger 125 – organizzato da MEF Tennis Events – si aprirà alle 15.30 con l’altra sfida a tinte tricolore tra Pierluigi Basile e Federico Arnaboldi; in contemporanea Dalibor Svrcina se la vedrà contro Nerman Fatic, mentre alle ore 18.00 sarà il turno di Luca Nardi e Luka Pavlovic.

Passaro eguaglia il miglior risultato a Perugia – Lo scorso anno fu indigesto il quarto di finale contro Altmaier, quest’anno Francesco Passaro vuole andare oltre. Al via da settima testa di serie, il perugino ha sconfitto Viktor Durasovic per 6-4 6-2 e domani andrà a caccia della prima semifinale davanti al pubblico amico: “Qui il tifo è fantastico. Quest’oggi non ho disputato un match qualitativamente bellissimo ma sono contento di aver portato il risultato a casa. Vincere senza giocare benissimo, con un po’ di pressione, è molto importante e sono contento di come sto imparando a gestire questi momenti”. Domani, alle ore 20.30, Passaro giocherà di nuovo in sessione serale. Non sarà facile contro Andrea Pellegrino, che quest’anno si è superato con una finale al Challenger 175 di Estoril. I precedenti segnano un 2 pari, con il tennista umbro che nel 2024 ha vinto a Monaco di Baviera l’ultimo incontro per 6-3 6-4. L’allievo di Tarpani però ricorda bene quando al primo turno dell’edizione 2023 degli Internazionali Città di Perugia, Pellegrino lo eliminò con un 7-6(3) 6-3: “Proverò a prendermi la rivincita due anni dopo, ma non mi aspetto un match facile contro un ragazzo che gioca bene. Tanti italiani ai quarti? Buono per il movimento. Con Basile mi ci sono allenato in questi giorni, è un bravo ragazzo e sta facendo un ottimo torneo”.

Risultati giovedì 12 giugno

2° Turno

Andrea Pellegrino (9) n. Federico Bondioli (Q) 6-1 6-4

Francesco Passaro (7) n. Viktor Durasovic 6-4 6-2

Pierluigi Basile (Q) n. Radu Albot 6-3 7-6(7)

Federico Arnaboldi n. Rodrigo Pacheco Mendez 6-2 6-4