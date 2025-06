Challenger Bratislava e Perugia: Federico Cinà centra i quarti di finale a Bratislava. Ora sfiderà Alexander Shevchenko [100 ATP]. Pierluigi Basile ai quarti a Perugia. Ora la sfida con F. Arnaboldi ( 183)

FORMA RECENTE 🇮🇹 CINA (18 anni):

Bratislava R32: W vs Barton 2-0

Tbilisi F: L vs Purtseladze 0-2

Tbilisi SF: W vs Broom 2-1

Momentum: Ottimo ✅ 🇺🇸 NAVA (23 anni):

Bratislava R32: W vs Martin 2-0

Heilbronn QF: L vs Den Ouden 0-2

Heilbronn R16: W vs Dedura-Palomero 2-0

Momentum: Positivo ✅