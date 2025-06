Manuel Mazza conquista il Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo. Il vincitore: “Grazie al caloroso e numeroso pubblico di Caltanissetta”

Manuel Mazza ha vinto l’ITF da 15.000 dollari Torneo Internazionale Città di Caltanissetta Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo. Il riminese, 26 anni, ha superato Gianmarco Ferrari per 62 64; per il toscano un doloroso déjà vu, anche lo scorso anno era stato sconfitto in finale.

TC Caltanissetta gremito dal grande pubblico per la chiusura di una settimana di apprezzabile tennis.

Durante le cerimonia di premiazione riconoscimenti per il supervisor Sebastiano Cavarra (premiato dal direttore del torneo Ivano Aquilina), per Salvatore Saporito presidente de la BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo (premiato dal presidente del TC Caltanissetta, Claudio Miccichè) e per il primo cittadino Walter Tesauro (premiato dal vicepresidente del TC Caltanissetta, Gianluca Nicosia).

Ferrari nel ricevere il trofeo come secondo classificato ha commentato: ”Dopo la sconfitta dello scorso tornato sono tornato per rifarmi. E’ stata una settimana bellissima con un pubblico caloroso durante tutte le partite. Bello giocare in questa situazione e grazie all’organizzazione, alle persone che ne fanno parte: è una famiglia. Speriamo il prossimo anno vada meglio. Faccio i complimenti a Manu, ha fatto una bellissima settimana. Oggi sono partito un po’ frenato, lui ha fatto una bellissima partita. Nel secondo set sono partito più aggressivo ma lui ha trovato le giuste contromisure”.

Evidentemente felice il vincitore Manuel Mazza: “Grazie al pubblico, numeroso e caloroso, nonostante sia in corso un match molto importante (ndr riferimento alla Finale del Roland Garros, Sinner-Alcaraz), grazie a tutti di essere qua. Mi spiace aver fatto fuori il beniamino di casa ma nel tennis una volta si vince, una volta si impara. Oggi sono stato fortunato all’inizio ed è andata bene, Il secondo set è stato molto combattuto, poi anche lì alcuni episodi fortunati”

Il primo cittadino del capoluogo nisseno, Walter Tesauro: “Una settimana intensa, in una struttura magnifica, noi fin dall’inizio siamo stati vicini all’organizzazione del torneo sia come Comune sia come Libero Consorzio Comunale. Vogliamo crescere insieme. Lo sport è aggregazione, condivisione e si trasforma in messaggio per i giovani”.

Giorgio Giordano, presidente Sicilia FITP: “Un torneo a cui sono legato, un ITF M15 che ha un’organizzazione di livello superiore, da challenger. Lavoreremo per tornare ai livelli di un tempo, ci sono le caratteristiche, il sostegno delle istituzioni e degli sponsor”.

Claudio Miccichè, presidente del TC Caltanissetta: “In primis grazie alla BCC nella persona del presidente Salvatore Saporito che ha immediatamente creduto nel progetto: una spinta energica e motivante. Analogo ringraziamento non solo per la vicinanza ma, per il sincero sostegno all’idea, alla manifestazione, alla nostra passione da parte del sindaco Walter Tesauro, della Giunta, del Comune e del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Altro ingrediente imprescindibile, il sostegno di tutti i nostri sponsor. Grazie a chi ha lavorato dietro le quinte: lo staff, la segreteria, la transportation, tutti tessere di un puzzle armonico. Questa seconda edizione vuole essere un ulteriore passo, per un cammino lungo, proficuo e di crescita. Accarezziamo un sogno che si chiama challenger. Grazie alla città di Caltanissetta, ai nisseni, ai siciliani, che in questa settimana ci sono stati vicini”.