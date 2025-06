Bari, Todoni conquista la quarta edizione dell’Open delle Puglie

Nel giorno in cui il tennis femminile italiano trionfa a Parigi con la vittoria nel doppio del Roland Garros di Jasmine Paolini e Sara Errani, Bari celebra la vittoria della rumena Anca Todoni nella quarta edizione dell’Open delle Puglie. Todoni ha la meglio sulla ungherese Anna Bondar (6/7, 6/4, 6/4) nella finale del torneo internazionale Wta125 svolto sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di via Martinez, e bissa il successo dello scorso anno.

Inizio a favore della rumena, che detta il ritmo e i suoi colpi fanno male all’avversaria ungherese. Grazie al break del 3-1, Todoni allunga sul 5-2 per poi subire la rimonta della Bondar. L’ungherese, infatti, è una grande lottatrice e con il break del 4-5 riprende il match e si porta in vantaggio sul 6-5, per poi vincere il set con un tie break chiuso sul 7-4, dopo un’ora e 15 minuti di gioco.

Nel secondo parziale, le due contendenti continuano a lottare punto su punto “mantenendo” il turno di battuta fino al pari 2. Poi è ancora la Todoni che tenta nuovamente l’allungo “breccando” la Bondar sul 3-2, ma questa volta riesce ad arrivare fino in fondo alla vittoria per 6-4, dopo altri 45 minuti di un gioco bello e a tratti spettacolare.

Grande equilibrio anche nel terzo parziale fino al 4-2 per la Bondar che imprime forza e precisione ai suoi colpi. La Todoni le prova tutte e si riporta sul pari 4, ribalta il risultato e vince per 6/4, dopo oltre tre ore di partita.

“Settimana dura per i problemi avuti al ginocchio che mi hanno messo ansia – racconta tra le lacrime la vincitrice Anca Todoni -. Poi ho cominciato a giocare in questa settimana e le vittorie mi hanno dato fiducia e speranza, fino ad arrivare alla vittoria finale. Sono contenta e Bari mi continua a portare fortuna. Non dico di tornare per il prossimo anno, perché spero di andare avanti a Parigi, ma se non dovesse andare così sarò ben lieto di tornare in Puglia. Grazie al pubblico per il supporto che non dimenticherò”.

“La finale di quest’anno è stata la conferma di come sia cresciuto il torneo in queste quattro edizioni – commenta il direttore Enzo Ormas -. Abbiamo assistito ad un tennis per palati fini, durante tutta la settimana e in finale c’è stata tanta qualità espressa da due giocatrici di valore nel circuito wta. Questo ripaga gli sforzi fatti dall’organizzazione e dagli sponsor che hanno garantito la riuscita dell’evento. E da domani si comincerà a pensare già alla prossima edizione”.

“Bilancio positivo che ci soddisfa – dice la presidente del Circolo Tennis di Bari, Nicoletta Virgintino -. Il grande caldo non ha giocato a nostro favore, ma i match serali e l’intrattenimento post partite ha creato quel clima di festa che ha regalato sorrisi e socializzazione ai numerosi presenti, durante l’intera settimana”.

“Il Wta di Bari sta diventando il punto di riferimento nazionale per questo circuito – aggiunge il vice presidente nazionale Fitp, Isidoro Alvisi -. Puntiamo a farlo crescere ulteriormente, magari accompagnandolo con qualche giovane italiana che possa affermarsi nell’immediato futuro. Intanto, rimarchiamo il bel risultato della barese Paganetti, giunta in semifinale nel doppio”.