WTA 500 Queen’s: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 500 Queen’s – Tabellone Principale – Erba

(1) Qinwen Zheng vs Bye

(WC) Francesca Jones vs McCartney Kessler

(WC) Emma Raducanu vs Qualifier

Rebecca Sramkova vs (7) Barbora Krejcikova

(3) Emma Navarro vs Bye

Petra Kvitova vs Beatriz Haddad Maia

Daria Kasatkina vs (WC) Sonay Kartal

(WC) Jodie Burrage vs (8) Amanda Anisimova

(6) Karolina Muchova vs Qualifier

Leylah Fernandez vs Qualifier

Qualifier vs Yulia Putintseva

Bye vs (4) Elena Rybakina

(5) Diana Shnaider vs Magdalena Frech

Qualifier vs Katie Boulter

Donna Vekic vs Qualifier

Bye vs (2) Madison Keys