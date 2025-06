WTA 250 Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Un’azzurra al via

WTA 250 Hertogenbosch – Tabellone Principale – erba

(1) Liudmila Samsonova vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Bianca Andreescu

(WC) Anouck Vrancken Peeters vs (7) Lulu Sun

(4) Magda Linette vs Bernarda Pera

(WC) Arianne Hartono vs Elisabetta Cocciaretto

Qualifier vs Suzan Lamens

Ann Li vs (5) Anastasia Potapova

(6) Xinyu Wang vs Kimberly Birrell

Anastasija Sevastova vs Camila Osorio

(WC) Anouk Koevermans vs Maria Sakkari

Viktoriya Tomova vs (3) Elise Mertens

(8) Veronika Kudermetova vs Polina Kudermetova

Danielle Collins vs Greet Minnen

Katerina Siniakova vs Anna Blinkova

Qualifier vs (2) Ekaterina Alexandrova