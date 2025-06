Eurosport: Gli ascolti di Sinner-Djokovic e Musetti-Alcaraz

RECORD per la semifinale del ROLAND GARROS “SINNER vs DJOKOVIC”:

Amr: 1.317.000 , miglior risultato di sempre per un match Roland Garros e per una semifinale Grand Slam su Eurosport

Shr sul pubblico totale : 7,9%, #3 canale nazionale durante la messa in onda (dopo Rai 1 e Canale 5)

Retribuzione Shr: 33,7 % #1 canale pay durante la messa in onda

Picco d’ascolto : 1.723.000 amr

La semifinale “MUSETTI vs ALCARAZ” raggiunge :

Amr: 839.000

Shr sul pubblico totale : 9,9%, #3 canale nazionale durante la messa in onda (dopo Rai 1 e Canale 5)

Retribuzione Shr: 42,1 % #1 canale retribuzione durante la messa in onda

Picco d’ascolto : 995.000 amr

Eurosport 1 segna la miglior giornata di sempre con: 4,2% di share sul pubblico totale ( #7 canale nazionale nelle 24 ore ) e 19,9% di share pay tv ( #1 canale pay nelle 24 ore ).