Il programma completo di Domenica 08 Giugno: È sempre Sinner-Alcaraz: Jannik punta il primo Roland Garros, ma in quota comanda il bis spagnolo

Dopo gli Internazionali d’Italia, anche il Roland Garros vede la finale tra i due grandi dominatori del circuito, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, campione in carica. L’azzurro, invece alla prima finale a Parigi, cerca di interrompere una serie negativa con lo spagnolo, che dura da quattro incontri, ma per i bookmaker, come riporta Agipronews, anche nella finale del Roland Garros dovrebbe prevalere Alcaraz, favorito a 1,84 e 1,87, sulla prima volta di Sinner vista tra 1,94 e 1,95 volte la posta. I due rivali si sono affrontati anche nell’edizione 2024 – ma in semifinale – chiusa con una vittoria dello spagnolo in cinque set, eventualità che se ripetuta pagherebbe 5,60 volte la posta mentre il settimo 3-0 nel torneo dell’italiano – ancora senza set persi – scende leggermente, a 5,40.

Nella super domenica che chiude l’edizione 2025 del Roland Garros c’è spazio anche per un altro po’ di azzurro. Infatti, in mattinata scenderanno per la finale di doppio Jasmine Paolini e Sara Errani, sconfitte nell’ultimo atto lo scorso anno, ma nettamente preferita a 1,08 contro la coppia Danilina-Krunic, proposta a 5,43.

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Aleksandra Krunic / Anna Danilina vs Jasmine Paolini / Sara Errani

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (15:00)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 12:00

Arnaud Clement / Mansour Bahrami vs Fabrice Santoro / Michael Llodra