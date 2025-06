Boisson, un torneo che ti cambia la vita (anche economicamente)

Quando si dice “questo torneo ti ha cambiato la vita”, non sempre è una frase fatta. Basta pensare a quella di Lois Boisson, sorpresa assoluta a Roland Garros 2025. La tennista francese è stata protagonista della storia più bella e incredibile del torneo, passando da semi sconisciuta a protagonista in campo grazie alla straordinaria semifinale giocata (e persa) contro Coco Gauff. Boisson ha iniziato il torneo da n.361 WTA e ha sbaragliato la quotata concorrenza sino alla “semi”, inanellando una serie di record incredibili.

Per esempio, era dal 1997 con una giovanissima Serena Williams che una tennista al di fuori delle prime 300 del ranking femminile non batteva almeno due top 10 nello stesso torneo, dato questo che sottolinea la portata della impresa di Lois. Inoltre è stata la prima semifinalista di Roland Garros nell’Era Open entrata in tabellone con una wild card, e anche la terza tennista (dal 1980) a sbarcare in semifinale in uno Slam al proprio debutto nel main draw di un Major. Pazzesco.

Il risultato di Parigi vale a Boisson un’ascesa memorabile nel ranking: da 361 lunedì prossimo sarà n.65. E le vale anche una vera nuova vita a livello economico. Infatti Lois con la semifinale a Roland Garros si è garantita un assegno di 690mila euro. Finora nella sua breve e travagliata carriera aveva intascato solo 148.500 dollari. Se non è una nuova vita questa…

Mario Cecchi