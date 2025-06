Vagnozzi svela la crescita di Sinner: “Ha superato tutte le aspettative, ora si conosce meglio”. Il coach italiano prima della semifinale al Roland Garros: “Il cambio di mentalità non è casuale, lavoriamo molto su questo aspetto”

Simone Vagnozzi ha rilasciato un’intervista al portale TennisSweetSpot dopo che il suo allievo, Jannik Sinner, ha raggiunto la semifinale del Roland Garros. Il coach italiano ha confermato che il cambio di mentalità di Sinner non è frutto del caso, ma di un lavoro metodico e costante che sta dando frutti straordinari.

“Lavoriamo molto sulla mentalità e continuiamo a rafforzare la fiducia” ha spiegato Vagnozzi, entrando nel dettaglio del lavoro psicologico che sta alla base della crescita esponenziale dell’altoatesino. “Guardiamo molto tennis e ogni volta sta migliorando di più. Ha disputato solo 10 partite dal suo ritorno e ha già superato tutte le aspettative, il suo livello è incredibilmente alto.”

Le parole di Vagnozzi confermano quanto il percorso di Sinner sia in costante evoluzione, nonostante sia già al vertice del tennis mondiale. Il coach italiano ha sottolineato un aspetto fondamentale della crescita del suo pupillo: “Inoltre, ora si capisce molto meglio.” Questa autoconsapevolezza rappresenta probabilmente il fattore più importante nell’evoluzione di Sinner da promettente talento a dominatore assoluto del circuito.

Il lavoro sulla mentalità di cui parla Vagnozzi si sta rivelando determinante nel permettere a Sinner di gestire la pressione e le aspettative che derivano dall’essere il numero uno del mondo. La capacità di mantenere la concentrazione e la lucidità nei momenti cruciali è diventata una delle caratteristiche distintive del gioco dell’azzurro, come dimostrato nei suoi recenti successi.

Il riferimento alle “sole 10 partite dal ritorno” sottolinea quanto sia stata efficace la gestione del calendario di Sinner. Dopo una breve pausa, l’altoatesino è tornato in campo con una forma smagliante, dimostrando che il riposo strategico e la preparazione mirata possono fare la differenza ai massimi livelli del tennis professionistico anche dopo 3 mesi di stop.

L’aspetto del “superare tutte le aspettative” evidenziato da Vagnozzi assume un significato particolare considerando che Sinner era già partito con i favori del pronostico per molti tornei. Il fatto che riesca comunque a stupire e a elevare ulteriormente il proprio livello dimostra una crescita che va oltre i già elevati standard che aveva stabilito.

La maggiore comprensione di sé stesso di cui parla Vagnozzi si traduce in campo in una gestione più matura delle situazioni di gioco. Sinner sembra aver sviluppato una consapevolezza tattica e mentale che gli permette di adattarsi rapidamente alle diverse situazioni di match, trovando sempre le soluzioni giuste nei momenti decisivi.

Il lavoro costante di visione del tennis menzionato da Vagnozzi conferma l’approccio scientifico e analitico del team italiano. Studiare il proprio gioco e quello degli avversari attraverso l’analisi video è diventato un elemento fondamentale nella preparazione moderna, e Sinner sembra aver fatto di questo strumento uno dei suoi punti di forza.

La crescita mentale di Sinner si riflette anche nella sua capacità di gestire le pressioni esterne e le aspettative del pubblico e dei media. La semifinale al Roland Garros rappresenta un ulteriore step in questo percorso di maturazione, dimostrando che l’azzurro sa performare ai massimi livelli anche nelle situazioni più pressanti.

Le dichiarazioni di Vagnozzi confermano che dietro ai successi di Sinner c’è un lavoro metodico e intelligente, che non lascia nulla al caso. La combinazione tra talento naturale, dedizione al lavoro e un team competente sta producendo risultati che vanno oltre le più rosee previsioni.





Francesco Paolo Villarico