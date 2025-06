Organizzazione tornei tennis: come evitare il caos (e godersi lo sport)

Quando organizzare un torneo ti ruba tutta la voglia di giocarlo

Mettere in piedi un torneo di tennis non è (solo) questione di tabelloni e classifiche.

Chi ci è passato lo sa: c’è chi si iscrive tardi, chi dimentica il certificato, chi paga in contanti all’ultimo minuto con banconote umide tirate fuori da una borsa da padel. E poi ci sono gli orari da incastrare, i campi da prenotare, i tabelloni da aggiornare — magari ancora scritti a mano su un cartellone sgangherato appeso al muro della segreteria.

In mezzo a tutto questo? Tu, o chi come te cerca di fare sport, ma finisce per stare ore su Excel.

La verità è che l’organizzazione dei tornei di tennis è una sfida vera, soprattutto per i club e le associazioni sportive dilettantistiche. E no, non è colpa tua se ogni edizione ti sembra un campo minato. È il metodo che è vecchio.

I 3 problemi che rendono ogni torneo più complicato di quanto dovrebbe essere

1. Iscrizioni e pagamenti: la giungla

Se per iscriversi serve stampare un modulo, firmarlo, scannerizzarlo e poi pagare con un bonifico (che va allegato via mail), allora stiamo già perdendo tempo. E anche pazienza.

Senza un sistema digitale:

Non sai mai chi si è iscritto davvero

Non sai chi ha pagato cosa

Non sai dove hai salvato il modulo

Il risultato? Confusione, errori e rincorse all’ultimo secondo.

2. Comunicazioni? Disorganizzate e inefficaci

“Scusate, ma a che ora gioca mio figlio domani?” è la frase che ogni organizzatore riceve almeno 20 volte in settimana.

Se comunichi gli orari via locandina cartacea, gruppo WhatsApp, email e magari anche a voce… è il modo perfetto per far perdere l’informazione a tutti.

3. Tabelloni e partite: tutto troppo manuale

Aggiornare i tabelloni a mano, stampare risultati, dover spiegare ogni cambiamento a ogni partecipante… è roba che nel 2025 dovrebbe essere superata. Ma non lo è.

La gestione del torneo dovrebbe essere la parte più divertente, quella in cui vivi la competizione, non in cui ti preoccupi di chi ha vinto il primo turno.

Digitalizzare l’organizzazione dei tornei è più facile di quanto pensi

Per fortuna, c’è una buona notizia: organizzare un torneo oggi può essere molto meno stressante. Basta cambiare approccio.

Non serve rivoluzionare tutto, non serve un gestionale complicato o mille ore di formazione. Basta digitalizzare le parti che ti fanno perdere più tempo. E la differenza si sente, eccome.

Iscrizioni che non fanno perdere la testa (né a te, né ai tesserati)

Immagina questo:

* Un link unico per iscriversi, condiviso via WhatsApp o social.

* Ogni partecipante inserisce i propri dati in autonomia, allega certificato e paga online.

* La segreteria riceve tutto già ordinato, senza dover rincorrere nessuno.

Esattamente come fanno già tantissimi club che usano strumenti come le iscrizioni online di Golee: semplici, veloci, automatiche.

Comunicazioni che funzionano davvero

Niente più catene di messaggi, risposte perse o orari scritti su carta sparita.

Con i sistemi digitali giusti, puoi:

Inviare notifiche automatiche per ogni aggiornamento

Condividere i calendari in tempo reale

Gestire le variazioni senza dover chiamare 20 persone

I genitori ricevono tutto in tempo. I giocatori non hanno scuse. E tu dormi sonni tranquilli.

È un sistema che non elimina l’organizzazione, ma ti libera dal micromanagement. E ti permette di concentrarti su ciò che conta: fare sport bene.

Un esempio di questo famoso sistema? Il calendario di Golee. Una funzionalità che ti permette di gestire inviti, notifiche, presenze e assenze, tutto dall’app e dal gestionale.

Conclusione: organizzare un torneo non deve essere una battaglia

Ogni torneo è un’occasione per far crescere il club, coinvolgere la comunità e trasmettere passione. Ma se ogni edizione ti lascia esausto, allora non stai sbagliando tu: è lo strumento che non funziona più.

Digitalizzare l’organizzazione dei tornei di tennis non è un lusso. È una scelta concreta per:

* risparmiare tempo

* ridurre gli errori

* far vivere meglio lo sport a chi lo organizza e a chi lo gioca

E la cosa bella? È già possibile. Lo stanno facendo centinaia di club in tutta Italia, anche i più piccoli, anche quelli che fino a ieri gestivano tutto su carta.

Se vuoi vedere come stanno facendo, dai un’occhiata a come funziona la gestione semplificata di pagamenti e ricevute con Golee.