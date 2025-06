Dalla Conferenza stampa: Sinner “Sono stato costante, Boisson merita tutto” e sogna la finale con Musetti: “Ci supportiamo a vicenda”

Jannik Sinner ha conquistato la semifinale del Roland Garros 2025 dominando Alexander Bublik con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-0. Nella conferenza stampa post partita, l’altoatesino ha analizzato la sua prestazione e affrontato diversi temi, dalla collaborazione mattutina con Loïs Boisson fino al sogno di una possibile finale tutta italiana con Lorenzo Musetti.

La prestazione contro Bublik

“Ovviamente sono molto felice di essere di nuovo in semifinale qui. È un posto molto speciale per me” ha esordito Sinner. “Oggi mi sono sentito davvero molto costante da fondo campo, e penso che questo mi abbia aiutato parecchio per tutta la partita. Sono molto contento.”

L’azzurro ha poi spiegato le difficoltà incontrate nel secondo set: “Serviva decisamente meglio in quel momento. C’era più vento, e quando serviva con il vento a favore tirava molto forte. Io ho avuto delle chance sul 2 pari, 15-30, ho sbagliato un dritto su una sua seconda, poteva essere un game importante. Lui ha alzato il livello, ha variato di più il gioco, sbagliava molto meno. Nel primo set faticava col dritto, poi ha trovato ritmo e velocità, diventando molto più solido. Ha fatto dropshot incredibili. Sappiamo tutti il talento che ha, e affrontarlo è sempre complicato.”

L’allenamento con Loïs Boisson

Un momento particolare della conferenza è stato dedicato all’allenamento mattutino con la francese Loïs Boisson: “È incredibile, no? Credo sia proprio quello di cui la Francia ha bisogno, qualcosa di nuovo, di speciale, con una mentalità vincente. Mi sembra una ragazza piuttosto calma in campo, almeno da come appare. Ha avuto un intervento al ginocchio non molto tempo fa, quindi anche questo può darle fiducia per il futuro.”

Sinner ha rivelato di conoscere già la tennista francese: “In realtà eravamo nello stesso centro qualche tempo fa e ci è capitato di allenarci insieme anche lì, quindi la conosco. L’ho rivista prima del torneo in palestra al Jean Bouin, abbiamo parlato un po’ di come stavano andando le cose, ed era molto felice. Giocare qui con una wildcard è qualcosa di speciale per lei, essendo francese.”

“Oggi pioveva, quindi ho chiamato il desk per vedere se c’era un campo libero, perché non volevo rischiare di entrare in partita senza essermi scaldato. Siamo arrivati presto, lei ha accettato subito e abbiamo palleggiato un po’. È stato un buon riscaldamento, con uno stile di gioco diverso, ovviamente, essendo una donna: palla alta, molto rotazione, fisicamente molto forte. Merita pienamente la posizione in cui si trova e le auguriamo il meglio per il futuro.”

Il segreto della risposta

Interrogato sulla sua capacità in risposta, Sinner ha svelato: “Ho sempre amato giocare i game di risposta. Anche da piccolo, cercavo sempre di fare qualcosa quando rispondevo. Mi piace reagire, e credo che contro i big server devi reagire molto in fretta, entrare un po’ nella loro testa. Ricordo anche le partite precedenti, le studio parecchio per capire dove servono e come si sviluppa il gioco. È sempre stato un colpo abbastanza naturale per me.”

Il sogno della finale con Musetti

Il momento più emozionante è arrivato parlando della possibile finale con Lorenzo Musetti: “Sarebbe bello, no? Riguardo a Lorenzo, credo mi abbia appena scritto, se ho visto bene. È bello, ci supportiamo a vicenda. Ora ci conosciamo meglio grazie alla Coppa Davis e abbiamo un bel rapporto anche fuori dal campo. Vedremo. Sarebbe bello, certo, è qualcosa che entrambi vorremmo provare a realizzare, ma anche lui ha un match molto difficile. Io pure. Se andrà bene, fantastico. Se no, pazienza.”

Sinner ha poi elogiato il compagno di nazionale: “Gli auguro solo il meglio: salute, serenità. Come ho sempre detto, ha trovato un buon equilibrio fuori dal campo, e si vede in campo. È un giocatore straordinario. Ora è un top-5. Sono molto contento per lui.”

Milan e Modric

Non è mancata una digressione calcistica: “Non voglio sembrare uno che conosce il calcio in modo approfondito, ma i giocatori che abbiamo sono davvero forti. La qualità è altissima. Sono diventato tifoso del Milan quando ho lasciato casa e vivevo in appartamento con un altro ragazzo, più giovane di due anni, anche lui tifoso del Milan. Ogni volta che giocavano, dovevamo vedere la partita, avevamo solo una TV… Poi è diventata una cosa fissa, e da lì sono rimasto milanista. Vediamo chi prenderanno. Luka è un giocatore con enorme esperienza, tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico.”

La semifinale: Zverev o Djokovic?

Concludendo sulla prossima sfida, Sinner ha analizzato entrambe le possibilità: “Con Sascha abbiamo già giocato partite molto dure. È un avversario pericoloso, serve bene, si muove bene, è pronto fisicamente per partite lunghe. Credo sarebbe un match molto tattico, se sarà lui. Se invece sarà Novak, è diverso. Ha dimostrato negli ultimi tempi di essere tornato al suo livello. Gioca molto, molto bene, quindi anche quella sarebbe una partita molto tattica, ma ancora più difficile. Ha un’esperienza incredibile, 24 Slam… dice tutto.”

“Sono felice di essere in semifinale e vedremo cosa riuscirò a fare. L’anno scorso giocai una buona semifinale, quindi sono orgoglioso di essere ancora qui. Non pensavo di poter tornare in questa posizione così presto dopo il rientro, quindi sono molto contento di prendermi le cose come vengono. Spero di essere pronto. Voglio concentrarmi solo sul mio lato del campo, e poi si vedrà.”





Da Parigi il nostro inviato Enrico Milani