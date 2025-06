Tennis italiano nella storia: doppietta azzurra alle semifinali dopo 65 anni. Sinner e Musetti scrivono una pagina leggendaria al Roland Garros

Il tennis italiano continua a festeggiare e probabilmente si trova nel momento migliore della sua storia. All’apparizione di Jannik Sinner si aggiunge quella di Lorenzo Musetti. Mentre nel circuito femminile celebrano i successi di Jasmine Paolini e di Sara Errani nel doppio. E in questo Roland Garros sono riusciti a rompere un altro record storico. Sia Sinner che Musetti si sono qualificati per le semifinali a Parigi e per la prima volta in 65 anni ci saranno due italiani nelle semifinali di un Grande Slam (è accaduto nel 1960 quando Orlando Sirola superò nei quarti la testa di serie numero 1 Barry MacKay per 63 75 62 e Nicola Pietrangeli ebbe la meglio di Andres Gimeno per 63 61 36 62. In semifinale Sirola perse 64 60 62 contro Luis Ayala, Pietrangeli invece battè Robert Haillet per 64 75 75 e poi vendicò Sirola battendo in finale Ayala per 36 63 64 46 63..

Un dato che ratifica il grande stato di salute del tennis azzurro, che potrebbe raggiungere il suo apice se entrambi riuscissero a qualificarsi per la grande finale. La statistica è impressionante: bisogna tornare indietro di oltre sei decenni per trovare un precedente simile, testimonianza di quanto sia straordinario il momento che sta vivendo il movimento tennistico italiano.

Jannik Sinner, numero uno del mondo, ha confermato il suo status di favorito dominando Alexander Bublik con un perentorio 6-1, 7-5, 6-0, dimostrando di essere perfettamente a suo agio anche sulla terra battuta parigina. L’altoatesino ha raggiunto la sua seconda semifinale al Roland Garros, completando così la sua crescita su tutte le superfici e consolidando la sua posizione al vertice del tennis mondiale.

Lorenzo Musetti, dal canto suo, ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera battendo Frances Tiafoe in un match combattuto e ricco di emozioni. Il carrarino ha dimostrato una maturità impressionante, gestendo alla perfezione i momenti chiave dell’incontro e conquistando la sua seconda semifinale in un Grande Slam dopo Wimbledon 2024.

La presenza contemporanea di due italiani nelle semifinali di un Major rappresenta molto più di un semplice risultato sportivo: è la dimostrazione tangibile di come il tennis italiano sia riuscito a costruire un movimento solido e competitivo a tutti i livelli. Non si tratta più di singoli episodi o di exploit isolati, ma di una crescita costante e strutturata che sta producendo risultati eccezionali.

Il fenomeno Sinner ha sicuramente fatto da traino, ma intorno al numero uno del mondo si è creato un ecosistema virtuoso che ha coinvolto tutta una generazione di tennisti. Musetti, Berrettini, ma anche altri giovani talenti hanno beneficiato di questo clima positivo, crescendo in un ambiente sempre più professionale e competitivo.

Anche il movimento femminile sta vivendo un momento di grande splendore individuale. Jasmine Paolini ha raggiunto risultati straordinari sia in singolare che in doppio, mentre Sara Errani continua a essere una leggenda del doppio mondiale. Il successo della coppia Errani-Vavassori nel doppio misto completa un quadro di eccellenza su tutti i fronti.

L’impatto di questi risultati va oltre i confini sportivi. Il tennis italiano sta conquistando visibilità e prestigio a livello globale, ispirando una nuova generazione di giovani a intraprendere questo sport. Le federazioni di tutto il mondo guardano con ammirazione al modello italiano, cercando di comprendere i segreti di questo successo.

La possibilità che Sinner e Musetti possano incontrarsi in finale al Roland Garros rappresenterebbe il coronamento di un sogno. Sarebbe la prima finale tutta italiana in un Grande Slam maschile, un evento che rimarrebbe nella storia dello sport italiano e mondiale.

Indipendentemente da come andranno le semifinali, questo Roland Garros ha già consegnato il tennis italiano alla leggenda. La doppietta azzurra nelle semifinali dopo 65 anni di attesa è la prova che il movimento tennistico italiano ha raggiunto una maturità e una profondità uniche nella sua storia, promettendo ancora tanti successi per il futuro.





Francesco Paolo Villarico