Quarti di finale all’Avvenire, ecco i migliori 8 di singolo e le migliori 8 coppie. Fuori tutti gli azzurri

Non ci sono più bandiere italiane nei tabelloni principali del Trofeo Avvenire: ai quarti di finale del Super Category Under 14 del Club Ambrosiano non approdano tennisti azzurri. Molti rimpianti, tante occasioni sprecate, ma resta la consapevolezza che i migliori azzurrini possano competere con i coetanei più forti del mondo. Più di una consolazione, perché come ha spiegato il tecnico della Federazione Italiana Tomas Tenconi “questi tornei servono per avere dei riscontri, per programmare, con successo l’attività futura, lavorare con i maestri dei ragazzi e portare avanti un Sistema Italia che da dieci produce grandi risultati”. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Tanti rimpianti per Benedetta Terzoli che ha ceduto il passo all’olandese Van Der Locq dopo tre ore e 4 minuti (il match più lungo del torneo al momento). Dopo aver perso il primo set 6-4, ha vinto il secondo set lottando fino al tie break conquistato per 11 a 9. Al terzo e decisivo set Terzoli era in vantaggio 5-3, ma è stata rimontata e sconfitta 7-5. Così come ha sprecato una grande occasione Edoardo Ghiselli, numero 1 italiano e 16 del torneo. Che contro lo slovacco Max Lorincik, numero 4 del seeding e 6 del mondo, si era ritrovato a condurre 6-4 e 5-3. Poi ha subito la rimonta, ha ceduto il secondo 7-5 e infine il terzo set 6-3.

L’altra sconfitta che brucia è quella rimediata da Elisa Pieri, anche in questo caso al terzo set. La toscana ha vinto il primo set 6-3 contro l’israeliana Ofir Manhard ma ha poi perso al terzo.

Stesso identico punteggio e stessa sorte per Emanuele Pilotto e Raz Posca: il primo eliminato dal curioso tedesco Herrera Sanchez che gioca con due dritti, sia con la mano destra che con la sinistra, senza usare il rovescio, il secondo ha ceduto il passo al solido olandese Laurens Drijver.

Nel maschile e nel femminile avanzano i favoriti. Per la prima volta fatica, ma dimostra carattere, il numero 1 del maschile, il greco Pagonis, che dopo aver perso il primo set al tie break contro il belga Hermans ha poi vinto al terzo cedendo un solo game. Nel vertice basso avanza l’austriaco Freitag che non ha ancora perso un set, così come l’olandese Drijver. Vincono tutti al terzo set il kazako Makhanov, lo slovacco Lorincik, il portoghese Sardinha e il russo Berdin.

Nel tabellone delle girls, tranne i match che hanno visto uscire sconfitte le italiane, sono terminati in due set tutti gli altri: bene la numero 1 Matvejeva che concede solo tre game, un game per set li ha ceduti l’estone Anikina mentre la belga Daniels passa ai quarti con un periodico 6-3. La britannica Tatu, numero 2 del seeding, approda ai quarti di finale senza perdere un set.

Tabelloni di doppio. Il Tricolore italiano continua a sventolare nei tabelloni a coppie. Approdano ai quarti di finale Alessandro Fronza in coppia con Emanuele Pilotto, Giulio Bozzanga e Diego Tarlazzi, Tyson Grant e Bruno Condorelli. Tra le donne avanzano anche Altea Cieno e Ginevra Grande.

Domani start alle ore 9,30 con tutti i singolari dei quarti di finale maschile e femminile in mattinata e poi al pomeriggio i doppi.

Dove seguire gli incontri. I match del campo Centrale (1) e del campo 12 (Grand Stand) saranno trasmessi in streaming sulla piattaforma Tennis Europe, la pagina Facebook del Club Ambrosiano e il canale Youtube Sport Watchers. Oltre i campi Centrale e Grand Stand, ci sarà il Live score su tutti gli altri. Le semifinali e le finali, venerdì 6 e sabato 7 giugno andranno in onda in diretta su SupertenniX.

Tutti i risultati – Ottavi di finale Girls:

Matvejeva (LAT) b. Krejcikova (CZE) 6-2, 6-1

Manhard (ISR) B. Pieri (ITA) 3-6, 6-3, 6.2

Van Der Locq (NED) b. Terzoli 6-4, 6-7(9), 7-5

Greinert (GER) b. Nogradi (HUN) 6-3, 6-2

Fomina (RUS) b. Adeniran (USA) 6-1, 7-6(5)

Anikina (EST) b. Bernstein (SWE) 6-1, 6-1

Daniels (BEL) b. Goy (FRA) 6-3, 6-3

Tatu (GBR) b. Lomakina (RUS) 6-3, 6-1

Tutti i risultati – Ottavi di finale Boys:

Pagonis (GRE) b. Hermans 6-7(4)

Herrera Sanchez (GER) b. Pilotto (6-4, 6-3)

Lorincik (SVK) b. Ghiselli (ITA) 4-6, 7-5, 6-3

Makhanov (KAZ) b. Zapsky (CZE) 2-6, 6-4, 6-4

Sardinha (POR) b. Senkaya (TUR) 6-2, 2-6, 6-4

Drijver (NED) b. Posca (ITA) 6-4, 6-3

Berdin (RUS) b. Calin (GER) 3-6, 7-5, 6-1

Freitag (AUT) b. Sebek (CZE) 6-1, 6-4