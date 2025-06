Sinner in semifinale: “Contro Bublik serviva continuità, ora recupero energie” (Sintesi video partita)

Jannik Sinner ha conquistato la semifinale del Roland Garros 2025 con una prestazione di altissimo livello, battendo Alexander Bublik con il punteggio netto di 6-1, 7-5, 6-0. Nel post partita, l’altoatesino ha analizzato la sua performance e si è proiettato verso la prossima sfida che lo attende nel penultimo atto del torneo parigino.

“Lo avevo già affrontato, anche se non sai mai cosa aspettarti da uno come lui” ha esordito Sinner riferendosi al tennis imprevedibile del kazako. “Io mi sono concentrato su me stesso, cercando di essere continuo, anche al servizio nei momenti importanti. Il vento poteva complicare la giornata, ma è stata una buona prestazione. È molto piacevole giocare qui, davanti a questo splendido pubblico.”

L’azzurro ha sottolineato l’importanza dell’approccio tattico adottato contro un avversario dalle caratteristiche particolari come Bublik: “Contro Bublik, se si commettono troppi errori, non si trova ritmo, quindi sono contento di essere arrivato in semifinale, in uno Slam è sempre speciale.” Una dichiarazione che evidenzia la maturità tattica raggiunta dal numero uno del mondo, capace di adattare il proprio gioco alle diverse tipologie di avversari.

L’entusiasmo per il traguardo raggiunto è palpabile nelle parole del campione italiano: “Non vedo l’ora di giocare la prossima partita”, ha dichiarato riferendosi alla semifinale dove lo attende il vincente della sfida tra Alexander Zverev, numero 3 del seeding, e Novak Djokovic, testa di serie numero 6.

Sinner ha poi rivelato quale sarà il suo approccio ai prossimi giorni di preparazione: “Guarderò un po’ la partita, ma cercherò anche di staccare un po’ la spina, cercando di recuperare, perché negli Slam è davvero difficile restare sul pezzo per due settimane.” Una strategia che dimostra quanto l’esperienza acquisita nei grandi tornei sia diventata fondamentale per gestire al meglio le energie fisiche e mentali.

L’ultima considerazione dell’altoatesino è proiettata verso la qualità dello spettacolo che potrà offrire in semifinale: “Spero di essere pronto e spero che sia una partita di grande qualità.” Un auspicio che testimonia non solo l’ambizione di vincere, ma anche la consapevolezza di far parte di un tennis d’élite capace di regalare emozioni uniche agli appassionati.

La prestazione contro Bublik ha confermato l’ottimo momento di forma di Sinner, che dopo aver dominato la stagione su cemento si sta dimostrando sempre più a suo agio anche sulla terra battuta. La continuità mostrata durante tutto l’incontro, unita alla capacità di non concedere praticamente nulla all’avversario nei primi e terzi set, rappresentano segnali incoraggianti in vista delle sfide che lo attendono.

Con questa vittoria, Sinner si conferma tra i grandi favoriti per la conquista del primo Roland Garros della sua carriera, dimostrando di aver raggiunto quella maturità tennistica e mentale necessaria per competere ai massimi livelli su tutte le superfici. La semifinale rappresenterà sicuramente un nuovo banco di prova importante per verificare se il sogno parigino potrà diventare realtà.





Francesco Paolo Villarico