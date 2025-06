Show azzurro nel doppio misto: Errani-Vavassori travolgono tutto. 59 minuti di spettacolo puro: la coppia italiana demolisce Zhang-Arevalo e conquista la finale parigina

Sara Errani e Andrea Vavassori non fanno prigionieri. La coppia azzurra del doppio misto ha letteralmente asfaltato la cinese Zhang Shuai e il salvadoregno Marcelo Arevalo, testa di serie numero 2, con un perentorio 6-2, 6-3 che non ammette repliche. Appena 59 minuti di gioco per staccare il biglietto per la finale del Roland Garros 2025, dove cercheranno di bissare il trionfo degli US Open 2024.

Un’esibizione di forza quella messa in scena dagli italiani sulla terra rossa parigina, capace di lasciare attoniti anche gli spettatori più esperti. La terza testa di serie del tabellone ha dimostrato perché sia considerata tra le coppie più temibili del circuito, mettendo in mostra un tennis devastante che non ha lasciato scampo agli avversari.

L’inizio è stato semplicemente perfetto: 11 punti consecutivi vinti al servizio che hanno subito messo le cose in chiaro. Zhang e Arevalo si sono ritrovati travolti da un’ondata azzurra che non sembrava volersi arrestare. Il salvadoregno è riuscito a salvare un game sul filo di lana, ma per la cinese non c’è stato scampo: due break subiti hanno spalancato le porte del primo set agli italiani, chiuso in appena 28 minuti.

Se qualcuno sperava in una reazione degli avversari nel secondo parziale, è rimasto deluso. Dopo un iniziale doppio fallo di Vavassori, ecco arrivare un’altra sassaiola: nove punti di fila che hanno mandato definitivamente al tappeto la coppia numero 2 del seeding. Zhang ha continuato a soffrire tremendamente la pressione italiana, perdendo il servizio per ben tre volte consecutive in una spirale negativa dalla quale non è più riuscita a uscire.

Anche quando Errani ha concesso qualche spiraglio cedendo due volte la battuta, la superiorità azzurra è emersa prepotentemente. Vavassori ha chiuso i conti al servizio, risalendo da 15-30 con la freddezza di chi sa di essere superiore e non ha intenzione di sprecare l’occasione.

Il segreto di questa coppia sta nell’equilibrio perfetto tra potenza e tecnica. Vavassori porta fisicità e colpi penetranti, Errani aggiunge esperienza, tattica e quella classe cristallina che l’ha resa una leggenda del doppio. Insieme creano una miscela esplosiva che sta facendo faville sui campi di tutto il mondo.

Ora l’obiettivo è chiaro: conquistare il secondo Slam nel doppio misto. La finale di domani metterà di fronte agli azzurri una tra Krawczyk-Skupski e Townsend-King, ma dopo quello che si è visto oggi, Errani e Vavassori partono con tutti i favori del pronostico.

GS Roland Garros Andrea Vavassori / Sara Errani [3] Andrea Vavassori / Sara Errani [3] 6 6 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang [2] Marcelo Arevalo / Shuai Zhang [2] 2 3 Vincitore: Andrea VavassoriSara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2





Marco Rossi