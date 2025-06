La favola di Boisson continua: rimonta da sogno contro Andreeva

La magia dello sport, il potere della fiducia, gli intricati percorsi della mente… Sono molti i fattori che si sono incontrati sulla Philippe Chatrier durante il duello tra Loïs Boisson e Mirra Andreeva corrispondente ai quarti di finale del Roland Garros. Si sono vissute scene di tremenda tensione che hanno finito per sopraffare la russa ed esaltare la padrona di casa, vincitrice per 7-6(6), 6-3.

In semifinale sfiderà ora Coco Gauff.

E’ nato prima l’uovo o la gallina? Questa domanda filosofica è applicabile a molti scenari nella vita e uno di questi è quello del trionfo di Loïs Boisson nei quarti di finale del Roland Garros contro una Mirra Andreeva che si è vista completamente superata dallo scenario e dall’ambiente vissuto sulla Philippe Chatrier. La russa sembrava molto superiore all’inizio, ma ha lasciato entrare nel match una stella nascente, una tennista chiamata a fare cose leggendarie e che si sta concedendo un bagno di folla davanti a un pubblico che l’ha portata in trionfo.

La favola sembrava che dovesse finire, ma Boisson non era disposta a rinunciare al suo sogno. Si è guadagnata a merito il diritto di credersi capace di tutto e, molto di più dopo quello che ha fatto nel primo set. Ha iniziato un po’ timida e dava la sensazione che la maggiore potenza di colpi della sua rivale avrebbe finito per sopraffarla. Sul 5-3 per la russa nel punteggio, tutto è cambiato. L’intelligenza tattica di Loïs ha iniziato a dare risultati, i nervi si sono impadroniti di una Mirra che ha perso intensità nelle gambe e potenza nei colpi, e in un tie break agonico, la francese è riuscita a uscire vittoriosa.

Boisson ha rimontato un 3-5 nel primo set e ha ricamato il tennis con la sua intelligenza tattica nel secondo. Cambi di altezza con il suo rovescio, intelligenti colpi tagliati che cullavano Mirra a suo piacimento, diritti potenti carichi di peso ed effetto… Boisson ha offerto un’amalgama di risorse tecniche e tattiche infinite in un secondo parziale in cui Andreeva si è persa nella propria disperazione. Non vedeva varchi per sopraffare la sua avversaria e ha perso le staffe con un pubblico che pressava costantemente, superando i limiti del rispetto e della decenza, facendo uscire dai gangheri la giovane russa.

È riuscita a chiudere il match Loïs Boisson con una brillantezza infinita, facendo sfoggio di una naturalezza incomprensibile per una donna che non aveva mai disputato prima un torneo del Grande Slam. Mirra Andreeva se n’è andata piangendo dal campo e con un duro apprendimento da mettere in pratica nel futuro. Ma quello che tocca ora è continuare a godersi questa storia gloriosa che ingrandisce il Roland Garros 2025 e mantiene viva la fiamma dell’illusione e della speranza di tutto un paese.

La vittoria di Boisson rappresenta una delle sorprese più belle di questa edizione del Roland Garros, dimostrando come il tennis possa regalare emozioni uniche e storie impossibili da immaginare. La giovane francese ha saputo gestire la pressione di giocare in casa e di essere la beniamina del pubblico, trasformando quella che poteva essere un peso in una spinta propulsiva verso un risultato storico.

Per Andreeva, nonostante la sconfitta e le lacrime, questa esperienza rappresenterà sicuramente un momento di crescita importante. La russa ha dimostrato di avere il talento per arrivare a questi livelli, ma dovrà imparare a gestire meglio la pressione e le situazioni difficili nei momenti cruciali dei grandi tornei.

Il Roland Garros 2025 continua a regalare emozioni e storie indimenticabili, e la favola di Loïs Boisson è destinata a rimanere nella memoria di tutti gli appassionati di tennis come esempio di come i sogni possano diventare realtà quando si uniscono talento, determinazione e il supporto di un pubblico che crede nel miracolo.

GS Roland Garros Mirra Andreeva [6] Mirra Andreeva [6] 6 3 Lois Boisson Lois Boisson 7 6 Vincitore: Lois Boisson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Lois Boisson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Lois Boisson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Lois Boisson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Lois Boisson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lois Boisson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico