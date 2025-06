Roland Garros: Carlos Alcaraz domina Tommy Paul e sarà sfida in semifinale contro Lorenzo Musetti

Più un’esecuzione che una partita di tennis. Carlos Alcaraz ha giustiziato in un’ora e trentaquattro minuti 6-0 6-1 6-4 lo score, il povero Tommy Paul, sempre n.12 del mondo che si è trovato di fronte la migliore versione vista fino ad oggi dello spagnolo. Paul ha giocato come poteva. La sua colpa solo quella di giocare un tennis fatto di colpi piatti, con poche variazioni, perfetto per allenare dritto e rovescio dello spagnolo. Carlos ha data una dimostrazione di gioco giocando vincenti con una velocità di braccio incredibile. Paul ha cercato di difendersi, ma già al secondo scambio era in ritardo sulle fucilate dello spagnolo. E dire che lo scorso anno a Wimbledon Tommy era riuscito a prendere un set allo spagnolo prima di cedere in quattro. Su terra la superiorità del quattro volte vincitore Slam è stata imbarazzante. Dopo meno di un’ora il n.2 del mondo era avanti due set a zero. Una dimostrazione di forza si può immaginare dedicata più a Sinner che a Musetti che sarà il suo avversario nella semifinale di giovedì. Due set dominati ed un terzo set dove Alcaraz ha alzato il piede dall’acceleratore ed ha permesso allo statunitense di uscire dal campo con uno score onorevole. Giovedì non sarà facile per Musetti che dovrà cercare di non dare ritmo e spezzare il gioco e contenere le sfuriate dello spagnolo. A Monte-Carlo c’era riuscito per un set. Alcaraz non è invincibile anche se quello visto stasera era vicino alla perfezione.

La cronaca

1. set Alcaraz inizia mettendo il turbo. Lo spagnolo cerca di non essere da meno di Sinner. Dopo 22 minuti, il n.2 del mondo conduce 5-0 e doppio break. Scambi che durano al massimo tre palleggi, tanta è la differenza di palla tra i due. Trenta minuti ed il primo set è chiuso 6-0.

2. set. Inizia per primo Alcaraz che tiene il servizio a trenta. Un’ovazione del pubblico accoglie il primo gioco conquistato da Tommy Paul 1-1. Dura poco la soddisfazione dell’americano. Gioco a zero per Alcaraz 2-1. Break a zero per Carlitos 1-3. Break confermato pennellando una palla corta imprendibile 4-1. Non è passata nemmeno un’ora, Alcaraz spara una risposta vincente su un servizio a 207 km/h 5-1. Da giustificare il lancio dell’asciugamano come succede nella boxe quando l’avversario è manifestamente inferiore. Sono passati 53 minuti ed anche il secondo set è andato 6-1.

3. set Tommy Paul al servizio. Arrivano subito due palle break. Si distrae lo spagnolo che gioca corto. Parità. Seconda di Paul, risposta vincente ed ancora palla break. Serve bene Tommy che cerca di prendere forza dagli incitamenti del pubblico, il game è suo 1-0. Gioco a zero per Alcaraz 1-1. Gioco a zero anche per Tommy Paul 2-1. Risponde Alcaraz 2-2. Tommy Paul ha alzato il livello del servizio 3-2. Lascia per strada un piccolo 15 lo spagnolo 3-3. Gioca con coraggio lo statunitense, Alcaraz sbaglia qualcosa 4-3. Ancora un gioco a zero per lo spagnolo 4-4. Serve Paul ed arrivano due palle break per Alcaraz che concretizza la seconda 4-5. Alcaraz serve per il match. Fuori il dritto di Paul 15-0. Tracciante in corsa che lascia fermo l’americano 30-0. Volée vincente. Tre match point. Carlos chiude con un vincente 6-4. Sarà semifinale tra due contro Musetti.

GS Roland Garros Tommy Paul [12] Tommy Paul [12] 0 1 4 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 6 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Tommy Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Tommy Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Tommy Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Da Parigi il nostro inviato Enrico Milani