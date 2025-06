Musetti dopo la semifinale: “Non volevo ferire nessuno, ho avuto paura”. Il carrarino racconta l’episodio con il giudice di linea e critica chi già pensa ad Alcaraz: “Irrispettoso verso Paul”

Lorenzo Musetti ha conquistato la sua prima semifinale al Roland Garros battendo Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2, ma è stato nella conferenza stampa successiva che il carrarino ha mostrato tutta la sua personalità, affrontando con sincerità l’episodio controverso del match e criticando aspramente chi già pensava al prossimo avversario.

Le dichiarazioni di Musetti mostrano un giocatore maturo, capace di assumersi le responsabilità dei propri errori ma anche di difendere il rispetto dovuto agli avversari. La sua crescita non è solo tennistica ma anche umana, come dimostrato dalla gestione di una conferenza stampa complessa con grande personalità e intelligenza.

Interrogato sulle condizioni di gioco, Musetti ha spiegato: “Penso che ci fosse parecchio vento e non è stato così facile trovare le sensazioni giuste con la palla, ma sono riuscito a vincere questo incredibile terzo set, che probabilmente è stata la chiave del match. Sicuramente mi ha dato quella motivazione extra e quell’energia in più per mettere più energia e intensità nell’ultimo set.”

L’episodio che ha fatto più discutere è stato quello in cui Musetti ha involontariamente colpito un giudice di linea con una pallina calciata. Il tennista italiano ha affrontato la questione con grande onestà: “Sì, onestamente è stata davvero una coincidenza sfortunata. Sì, ero un po’ spaventato, perché davvero non volevo ferire nessuno, ovviamente. Così sono andato immediatamente dal giudice di linea, e ho detto: ‘Scusami, mi scuso con tutti’. Era giusto ricevere un warning, ma penso che l’arbitro abbia visto che non c’era intenzione in quello, ed è per questo che probabilmente mi ha semplicemente lasciato continuare il mio gioco.”

Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident 😳 #RolandGarros pic.twitter.com/ted26XaBUv — TNT Sports (@tntsports) June 3, 2025

Analizzando il gioco di Tiafoe, Musetti ha rivelato le difficoltà incontrate: “Penso che soprattutto il secondo e il terzo set siano stati davvero complessi è stato davvero difficile batterlo, perché specialmente con le condizioni di oggi con il vento, c’era meno terra, quindi il campo era più veloce e non è stato così facile trovare una soluzione o angoli o le variazioni che ho bisogno di avere nel mio piano di gioco. Ma ho trovato un modo nell’ultimo game del terzo set. Ha fatto alcuni errori non forzati, e ho ottenuto il break, e ho preso il set. Quello è stato probabilmente il momento chiave del match.”

Un altro aspetto tecnico affrontato è stato il cambiamento del servizio: “So che era una questione di tempo per me trovare il movimento giusto e, sai, il ritmo giusto al servizio. Abbiamo fatto questo cambiamento all’inizio dell’anno, e ovviamente avevo problemi ad avere consistenza al servizio prima, specialmente sul lancio. Quindi abbiamo accorciato un po’ il movimento per avere più controllo, e poi ho ottenuto più fiducia in quello che avevo come movimento. Adesso penso che in davvero molte, molte situazioni difficili, faccio un ace o ho il mio servizio come un’arma, ed è stato un cambiamento abbastanza grande anche per il mio gioco.”

Il momento più teso della conferenza è arrivato quando un giornalista ha fatto una domanda su Carlos Alcaraz, presunto prossimo avversario. La risposta di Musetti è stata durissima: “Onestamente trovo davvero irrispettoso per Tommy [Paul], per quelli che giocano avere una domanda già sulla semifinale. C’è un match da giocare, e onestamente, non voglio rispondere a questa domanda.”

Più disteso quando gli è stato chiesto dell’iniziativa di entrare in campo con i bambini: “Sì, ovviamente. Probabilmente ogni bambino che gioca a tennis, penso che potrebbe essere un sogno stringere la mano alle leggende. Non includo me stesso. Come della mia età, stringere la mano, non so, a Rafa, Roger, Nole, o Andy. Tutti questi ex campioni che sono stati la mia ispirazione da quando ero bambino. Quindi sicuramente, sì. Spero che uno dei bambini che stiamo portando dentro il campo un giorno giocherà qui nel nostro stesso campo.”





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani