Musetti in semifinale: “Diventare papà mi ha cambiato, questa vittoria è per la mia famiglia” (Video sintesi partita)

Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso alla semifinale del Roland Garros, la seconda in carriera in uno Slam dopo Wimbledon dello scorso anno. Con la vittoria su Frances Tiafoe, il carrarino si unisce a una ristretta cerchia di tennisti italiani: solo Jannik Sinner e Nicola Pietrangeli, oltre a lui, hanno raggiunto il penultimo atto in entrambi i prestigiosi tornei.

Nella intervista successiva alla vittoria, un Musetti visibilmente emozionato ha condiviso i suoi sentimenti e ha riflettuto sul percorso di crescita che lo ha portato a questo traguardo storico.

“Cosa è cambiato per me? Credo sia tutto un processo di crescita, non solo dentro il campo ma soprattutto fuori” ha esordito il numero sette del mondo. “L’anno scorso sono diventato papà, mi ha dato più responsabilità. Il mio approccio alle cose è più professionale, non solo in campo, ma anche quando mi alleno e nel mio tempo libero. Mi godo il tempo con la mia famiglia: sono sempre con me, nel mio cuore. Questa vittoria è per loro.”

Le parole di Musetti rivelano quanto la paternità abbia rappresentato un punto di svolta nella sua carriera e nella sua vita. Il tennista ha dimostrato come i grandi cambiamenti personali possano tradursi in una maggiore maturità sportiva, portandolo a raggiungere livelli di rendimento sempre più alti.

Quando gli è stato chiesto del suo stile di gioco, Musetti ha risposto con il sorriso e una punta di orgoglio nazionale: “Sono un giocatore elegante da vedere? Sono italiano, noi siamo eleganti!” ha scherzato. “Scherzi a parte: sì, ho uno stile un po’ retrò. Purtroppo non giocano più in molti col rovescio a una mano, ma per me è naturale. È una chiave del mio successo.”

Il rovescio a una mano di Musetti è infatti diventato uno dei colpi più riconoscibili e apprezzati del circuito, un marchio di fabbrica che lo distingue in un’epoca dominata dai rovesci a due mani. La sua tecnica raffinata e il suo stile di gioco hanno conquistato appassionati in tutto il mondo, facendolo diventare uno dei giocatori più seguiti e amati del tour.

Con questa semifinale, Musetti entra in una cerchia esclusiva del tennis italiano. Prima di lui, solo due leggende come Sinner e Pietrangeli erano riusciti a raggiungere le semifinali sia a Wimbledon che al Roland Garros, un traguardo che testimonia la versatilità e la classe del carrarino su superfici completamente diverse.

Il percorso di Musetti rappresenta una delle storie più belle di questa edizione del Roland Garros, dimostrando come la crescita personale e professionale possano andare di pari passo nel raggiungimento dell’eccellenza sportiva. La sua dedica alla famiglia e l’orgoglio per le proprie origini italiane aggiungono un tocco di umanità a una prestazione tennistica di altissimo livello.





Francesco Paolo Villarico