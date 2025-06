Roland Garros: Musetti colpisce involontariamente un giudice di linea: warning ai quarti con Tiafoe (Video)

Momenti di tensione quelli vissuti durante il serrato incontro di quarti di finale tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe al Roland Garros. L’italiano ha vinto il primo set, ma poi ha visto come l’americano iniziasse a guadagnare terreno, causando frustrazione nel numero sette del mondo, che a un certo punto ha tirato una pallina in aria con il piede con la sfortuna che questa ha colpito un giudice di linea. Come conseguenza, Lorenzo ha ricevuto un warning.

L’episodio si è verificato in un momento particolarmente delicato del match, quando Tiafoe stava crescendo di rendimento e mettendo sempre più pressione sul giocatore italiano. La frustrazione di Musetti, visibilmente infastidito dal cambio di inerzia della partita, si è manifestata in questo gesto involontario che avrebbe avere conseguenze ben più gravi.

Il gesto del carrarino, pur non essendo intenzionale nel colpire l’ufficiale di gara, ha comunque violato il regolamento che vieta categoricamente qualsiasi comportamento che possa mettere a rischio la sicurezza di giudici, raccattapalle o altri presenti in campo. Il warning ricevuto è stata una sanzione relativamente lieve considerando che la pallina ha effettivamente colpito una persona.

L’incidente ha aggiunto ulteriore tensione a un match già molto combattuto, dove l’equilibrio tra i due giocatori sta rendendo ogni punto decisivo. Musetti ha dovuto gestire non solo la pressione del gioco di Tiafoe, ma anche le conseguenze del proprio gesto, che potrebbe influenzare psicologicamente il resto dell’incontro.