L’urlo di Musetti! Batte un Tiafoe molto aggressivo con qualità e forza mentale, è in semifinale a Roland Garros

Quando una partita inizia molto bene e poi si complica all’improvviso è molto difficile riuscire a restare calmo, focalizzato su quello devi fare per ritrovare le sensazioni, i colpi e gli schemi che tanto erano efficaci e che non vanno più, spazzati via dal vento maligno e dalla reazione veemente dell’avversario. Ritrovarsi non è scontato, farcela indica che sei davvero duro, consapevole di quello che vali. È un segnale inequivocabile di classe, di forza mentale e lucidità nella gestione del gioco e delle emozioni, ancor più se tutto questo arriva in una partita importantissima che vale una semifinale Slam contro un agonista vero. È la conferma di quanto Lorenzo Musetti sia maturato, non solo un grandissimo talento, idealtipo della bellezza tennistica, ma anche efficace e pratico nella lotta, capace di superare con fermezza e qualità un secondo set molto complicato e battere Frances Tiafoe per 6-2 4-6 7-5 6-2, regalandosi la prima semifinale a Roland Garros, dove attende Alcaraz o Paul. È un successo importante, uno di quelli che demarca un prima e un dopo, come lo fu lo scorso anno nei quarti di Wimbledon e poi ai Giochi Olimpici. Musetti è sempre più top10, sempre più forte contro vari tipi di giocatori, che riesce a battere non solo pennellando le sue giocate d’artista ma anche resistendo alle difficoltà senza scomporsi e rilanciando, affidandosi a chiarezza mentale, schemi di gioco logici, una visione del campo e degli spazi personale ed affascinante.

Un gran bel Musetti all’avvio. È entrato nel match con idee chiare: non dare ritmo a Tiafoe e mai una palla comoda da spingere dal centro, per non stuzzicare la sua verve offensiva ed assalti in avanti molto pericolosi. Tiafoe è un tennista a dir poco umorale e diseguale, non devi permettergli di esaltarsi perché nel suo bizzarro incedere può infuocarsi e diventare incontenibile. Per questo Musetti ha ottimamente applicato schemi di gioco efficaci e razionali, variazioni continue e palle molto cariche di spin, difficili da spingere per un tennista nato e cresciuto a pane e “cemento”. Se poi servi oltre l’80% di prime palle in gioco, beh, tutto fila via liscio. Così andato il primo set, con Frances confuso e incerto sul da farsi, anche per un ventaccio che rendeva colpire in anticipo molto complesso. Le cose si sono fatte difficili per Lorenzo nel secondo per merito di Tiafoe, bravo a crescere esponenzialmente nei colpi d’inizio gioco e mettere pressione e dubbi all’azzurro, che è un po’ arretrato sul campo e ha iniziato a fare fatica in risposta. Nel secondo set c’è stato anche il “fattaccio”, una palla colpita col piede a gioco fermo e che, sfortunatamente, è andata – molto lenta – sul giudice di linea lì vicino. La mente corre subito al “Djokovic-gate” di US Open 2020, ma l’interpretazione dell’arbitro ha voluto solo un warning, ed è andata bene… La partita si è decisa nel testa a testa del terzo set. Musetti lì poteva barcollare, con Tiafoe ottimo nei suoi game e molto offensivo. Invece Lorenzo ha tenuto di testa e di fisico, punto su punto, tenendo con autorevolezza i suoi game di battuta e andando a mettere pressione al rivale nel turno decisivo sul 6-5, prendendosi un break che ha spaccato definitivamente la partita. Lì davvero povera la gestione dell’americano, ma… il tennis è lo sport dove la tenuta e lucidità mentale sono tanto importanti quanto un Ace. E l’Asso l’ha tirato fuori “Muso”, facendosi trovare pronto. Nel quarto non c’è stata partita, l’azzurro ha ritrovato scioltezza e rapidità, ha governato il gioco dal centro del campo ha dominato.

Musetti è stato bravo a giocare su tutto il campo, caricando col diritto palle molto profonde sul diritto – incerto – del rivale, e lavorando benissimo la palla col rovescio, tra palle spinte con vigore alternate a back che hanno mandato fuori palle Tiafoe. Musetti è stato più altalenante in risposta: un po’ merito di quanto sia cresciuta la prima palla dell’americano, ma anche per quella posizione molto arretrata in risposta che se da un lato gli dà sicurezza, dall’altro apre tanto il campo. E quando c’è un avversario rapido come un fulmine a prenderselo il campo si fa dura. Sarà così anche vs. Alcaraz – se batterà Paul – come si è già visto sia a Monte Carlo che a Roma nelle loro recenti sfide. Musetti ha comandato sulla diagonale di rovescio, è stato davvero bravo a correre tantissime volte in avanti a rimettere con tocco sopraffino e forza di gambe le ottime smorzate dell’avversario, in alcune fasi davvero insistenti. Questo anche dimostra la strepitosa condizione atletica di Lorenzo, che con l’avanzare del match è parso il più sciolto e veloce dei due. Come “Lori” riesca a frenare sotto rete mantenendo un ottimo controllo del colpo è un altro segnale della sua classe e di quanto abbia lavorato bene sul lato fisico della preparazione. Mai in affanno, potentissimo da difesa in attacco, sempre pronto ad aggredire la palla e spingere. Nelle fasi migliori dell’incontro ha brillanto anche col diritto dal centro, meno definitivo rispetto ad altre prestazioni ma da non dimenticare il vento, che rendeva non facile la gestione dei colpi in massima spinta. Anche in questo la lucidità di Lorenzo è stata superiore.

Dopo quella di Wimbledon 2024, è la seconda semifinale Slam di Musetti in carriera, che completa una primavera su terra battuta eccezionale, per lui almeno semifinale in tutti i Masters 1000 e ora a Parigi. Che bellezza!

Marco Mazzoni

La cronaca

Musetti parte cauto, esplora il campo e cerca di capire come mettere in difficoltà Tiafoe. Invece del diritto, è la diagonale di rovescio il lato più debole dell’americano all’avvio, ed è pronto Lorenzo in risposta nel secondo game a pungere con il suo rovescio, ottenere una palla break ai vantaggi e sfruttarla con una risposta di diritto che coglie impreparato il rivale, molto rigido a sinistra. BREAK Musetti, può fare corsa di testa sul 2-0. Poco reattivo Frances, non trova l’ideale posizione per l’impatto anche per le palle molto cariche di spin dell’italiano. C’è anche in discreto vento e colpire con anticipo non è facile. Musetti trova il primo Ace e chiude il game con un diritto cross nei pressi della riga che Tiafoe si vede arrivare addosso e non controlla. 3-0, inizio eccellente per il toscano. L’apertura col diritto di Tiafoe, molto ampia e poco ortodossa, è un problema non da poco contro un diritto carico e profondo come quello di Musetti. Il 27enne del Maryland rimonta nel quarto game grazie ad un miglior rendimento del servizio e muove lo score, 3-1. Frances si lamenta col suo angolo per la difficoltà di gestire il rimbalzo alto della palla. È così: Musetti tira forte e con tanta rotazione, pure col servizio che salta bello alto e manda in crisi lo statunitense che, stazionando piuttosto vicino alla riga fondo per cercare di anticipare e incidere dalla risposta, spesso non la trova affatto. Altro game sul velluto, 4-1 Musetti. Tiafoe è costretto a cambiare marcia visto che nello scambio non riesce a prendere il controllo, lo fa tirando subito a tutta dopo la battuta. È bravo anche a toccare la palla con la smorzata di rovescio, ottimo il risultato (esecuzione non facile). Buon game per Frances, più rapido e diritto all’attacco, chiuso con un diritto in corsa perfetto. 4-2. Nel settimo game improvvisamente Musetti sbaglia due rovesci, uno gratis e l’altro sotto la pressione di Tiafoe, più attivo e meno falloso. Con un bel rovescio lungo linea sul 30 pari l’americano arriva a palla break. Lavora benissimo la palla Lorenzo, ottimo un back di rovescio talmente “affettato” che quasi non salta. Che mano. Assalto respinto, 5-2 Musetti. “Lori” inizia l’ottavo game con un passante di rovescio fuori dal mondo, un tocco di puro polso con la terra quasi in terra che diventa un cross millimetrico, che roba!?! Tiafoe sbaglia col rovescio, 0-30, poi fa una palla corta pessima. 15-40, due Set Point per Lorenzo. Con un attacco poco convinto e volée di rovescio orribile, Tiafoe cede il punto del 6-2 Musetti. Un set dominato: sostanza, continue variazioni e 82% di prime in campo per l’azzurro, mentre l’americano è stato pochissimo sostenuto dalla battuta.

Musetti riparte alla battuta nel secondo parziale, e la prima palla c’è eccome. Arriva il terzo Ace, poi il quarto, tutto scorre liscio come l’olio (1-0). Da cineteca, da Louvre tennistico, l’accelerazione lungo linea di rovescio di Lorenzo nel secondo game, esecuzione perfetta, ma il game lo vince Tiafoe, 1 pari. Arrembante l’americano nel terzo game, prova a tutto braccio e gli va bene. 0-30, poi spreca ingenuamente un attacco ben calibrato con una volée alta non chiusa, subendo il passante di Musetti. Purtroppo il primo doppio fallo del match condanna l’azzurro al 15-40. Lorenzo si difende a tutta, ma sulla seconda la prepotenza dell’americano vince, con un triplo smash France si prende il BREAK, 2-1 avanti. Immediata la risposta di Musetti, gran diritto vincente e indomabile in difesa, 0-30. Arriva un bellissimo scambio, che qualità, lo vince l’americano (30 pari) quindi una smorzata di Frances non è perfetta, Lorenzo ci arriva e la rimette molto bene. 30-40 chance del contro break. Ancora drop shot per Tiafoe, stavolta è ottimo e soprattutto avanza chiudendo lo spazio alla difesa. La lotta si fa feroce, Musetti è super aggressivo in risposta ma Tiafoe annulla altre due palle break (la terza chance ancora con un’ottima smorzata di diritto). Col servizio, 3-1 Tiafoe. Dopo un paio di game interlocutori, Musetti prova a recuperare lo svantaggio nell’ottavo game, tornando a spingere molto col diritto, palla carica e rimbalzo alto aggravato dalla variabile vento. 0-30. Col servizio Frances torna a galla, anche per un paio di risposte non ben calibrate all’azzurro, lì serviva più precisione; poi Musetti trova una magia sotto rete rimettendo strettissimo una palla corta (deviazione del nastro anche, ma ininfluente). Con un paio di giocate top – strepitoso un diritto in corsa – Tiafoe resta avanti, 5-3. L’americano è bravo a rispondere di più e buttarsi subito avanti, mette molta più pressione all’azzurro. Musetti con un altro back splendido chiude il nono game, 5-4. Un game macchiato da una palla colpita con un piede da Lorenzo e che va sulla giudice di linea, lenta e non pericolosa, ma a norma di regolamento… ha rischiato ben più di un warning. Segno di nervosismo dell’azzurro, la partita è girata perché nei colpi d’inizio gioco Tiafoe ora è più efficace, poi combina qualche disastro nelle scelte… ma Musetti in risposta è poco preciso, forse anche per colpa del vento. 40-15, due Set Point Tiafoe. Con un gran diritto dal centro, France di forza chiude 6-4 il parziale. Calato molto Lorenzo con la risposta e anche al servizio (63%, contro l’82 del primo set).

Musetti scatta bene al servizio nel terzo parziale, buon game e 1-0. Sicuro anche Tiafoe (1-1) col gioco sempre gustato dalle folate di vento. C’è una netta differenza quando si staziona alla sinistra del giudice di sedia perché la palla scappa davvero via, infatti si lamenta l’azzurro dopo un diritto out di una spanna, evidentemente portato via dalla folata. Invece dall’altro lato è molto efficace la smorzata, con la palla che si rallenta e si abbassa naturalmente. Anche in questo terzo set Lorenzo non riesce ad incidere in risposta, è molto preciso Frances e varia bene gli angoli, scegliendo più spesso il T da sinistra. 2 pari. Nel quinto game Musetti mette da parte quella cautela provocata dal vento e dall’aggressività del rivale, si prende due bei punti col rovescio, poi Tiafoe torna a spingere di più, forza in risposta e il game va ai vantaggi. Con un bel diritto dal centro Lorenzo si porta 3-2, ma c’è meno decisione, forse anche un po’ di dubbi su come condurre la partita. Sale lo spettacolo e il livello nel sesto game. Clamorosa una difesa di Musetti su di una smorzata ottima dell’americano, poi distratto sul net, ma che corsa “Muso”! È un punto importante, ma è troppo dietro ora Lorenzo, Frances da troppo tempo staziona quasi sulla riga di fondo e comanda, ha il tempo per spingere duro e alterna buone palle corte. Quei drive profondi e carichi che tanto funzionavano nel primo set ora da metà del secondo non ci sono, e il match è duro, equilibrato. 3 pari. Bellissimo anche lo scambio in apertura del settimo game, si esplora tutto il campo e che vincente per l’italiano, di nuovo incisivo e aggressivo sul campo. Con un Ace, il sesto, è 40-15 e poi game, con una seconda palla molto sostanziosa. Bel piglio in questo game di Lorenzo, serve portarlo anche in risposta, …invece l’americano vince un altro turno a zero, 4 pari. Il nono game per Musetti si complica da 40-0, la palla gli scappa via, non è affatto contento dei suoi colpi. Si affida ad una seconda palla non così veloce ma molto angolata, poi un errore di Tiafoe. 5-4. Frances è molto solido, si porta 5 pari e in risposta ci prova. Eccellente il suo assalto sulla seconda palla sul 15 pari, corre come un fulmine e tocca corto, vincente. 15-30. Musetti è bravo a tirare un diritto lungo linea che disarma il rivale, era un punto a dir poco “pesante”. 30 pari. BRAVO! Frances ancora di “smorza”, ci arriva col motorino Lori e smash per niente facile, cadendo indietro. Ace! Che recupero, questo è IL piglio del Musetti top10. 6-5. Tiafoe inizia male, errore col rovescio lungo linea, di un niente… quanto basta; poi sbaglia un diritto a mezza rete, pessima ricerca della palla coi piedi. 0-30, a due punti dal set. Seconda palla… poco fortunato nello scambio, era al comando ma un nastro gli impenna e rallenta la palla (15-30). Il cambio di ritmo (top e poi back) col rovescio manda in crisi Tiafoe. 15-40 Due Set Point (le prime palle break del set). SI! Tiafoe è cauto e prova la smorzata, ma Musetti ci arriva bene e chiude col rovescio lungo linea, tocco preciso con frenata ottima. SET Musetti, 7-5. Pessimo game per Frances sotto pressione, bravo a Lorenzo a farsi trovare pronto.

Quarto set, Musetti to serve. Buon game, chiuso con una stop volley bassa molto difficile, ma gestita con mano eccezionale. Può fare corsa di testa e mettere pressione al rivale in risposta. Fa il pugno verso il suo angolo, che lo incita a giocare ogni punto, lì con la testa e con le gambe. Tiafoe ha perso sicurezza, la prima palla va e viene e la spinta è più frenetica rispetto all’ottimo suo secondo e terzo set, e pure la selezione dei colpi meno lucida. Brutta smorzata per l’americano, 0-30, quindi sparacchia via un diritto. Il break e set subito è stato un uppercut per il morale di BigFoe che torna a improvvisare ed è poco lucido. È out l’ennesima palla corta, BREAK Musetti, quarto game di fila per il toscano, ora avanti 2-0 e due set. Forte del vantaggio, gioca libero Lorenzo, tornato rapidissimo nella copertura del campo e pronto a disegnare la giocata giusta a sbaragliare il rivale. 30-0 con un passante perfetto e poi l’ottavo Ace. 3-0 Musetti, quinto gioco di fila. Si è ripreso il controllo del match, dal centro fa quel che vuole (parziale di 20 punti a 6 dal 5 pari del terzo). Tiafoe torna a vincere un game, ma Lorenzo resta in controllo, con un altro turno di battuta a zero (favoloso il rovescio vincente in chiusura) vola 4-1. Tutto va di fretta in campo, ed è ottimo per l’azzurro che gestisce benissimo i suoi game, due diritti splendidi e via, 5-2, a un passo dalla prima SF al Bois de Boulogne. Tiafoe sbanda, sbaglia di nuovo e crolla 0-30, il suo sguardo è quello di chi non ci crede più. Con un altro errore di diritto siamo a Tre Match Point Musetti. Il giudice di sedia scende e cambia la chiamata sul 15-40, con Frances basito… si rigioca il punto. E lo rigioca molto bene, servizio e diritto preciso d’attacco. 30-40, ne resta uno… Diritto in rete. MATCH! Semifinale a Parigi, che avventura! Meritatissima vittoria, superando un momento difficile.

GS Roland Garros Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 6 4 7 6 Frances Tiafoe [15] Frances Tiafoe [15] 2 6 5 2 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Frances Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Frances Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Frances Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0