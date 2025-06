Sinner, record d’ascolti al Roland Garros: oltre un milione su Eurosport 1

Il quarto match di Jannik Sinner al Roland Garros ha fatto registrare ottimi ascolti su Eurosport 1, terzo canale nazionale in prima serata con il 6,3% di share sul pubblico totale e primo canale pay con oltre il 28% di share.

Dati che sanciscono ogni record televisivo italiano per un match di ottavi di finale negli Slam.

Amr: 1.116.000

Share sul pubblico totale : 6,3%, #3 canale nazionale durante la messa in onda (dopo Rai 1 e Canale 5)

Retribuzione Shr: 28,1% #1 canale retribuito durante la messa in onda

Picco d’ascolto : 1.331.000 amr

Mercoledì 4 giugno, Jannik Sinner affronterà Alexander Bublik (terzo match nel tardo pomeriggio) ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam dell’anno in esclusiva italiana sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery, con la nuova produzione di TNT Sports dai nuovi studi parigini della Place des Mousquetaires: diretta integrale su Discovery+ e sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 fino alle finali di sabato 7 e domenica 8 giugno.