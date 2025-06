Roland Garros: Doppio. Jasmine Paolini e Sara Errani centrano le semifinali

Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per le semifinali del Roland Garros nel torneo di doppio femminile, superando con grande autorevolezza la coppia formata da Elise Mertens e Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2 6-3. Una prestazione solida e tatticamente impeccabile da parte del duo azzurro, che conferma il feeling ritrovato e la maturità acquisita nel corso di questa stagione.

Sulla carta, l’incontro poteva rivelarsi complicato. Kudermetova e Mertens vantano un curriculum importante: la russa ha vinto gli Internazionali d’Italia nel 2022 in coppia con Pavlyuchenkova, la belga ha trionfato a Roma nel 2023 con Storm Hunter. Tre settimane fa, però, erano state proprio Errani e Paolini a imporsi nella finale degli Internazionali, battendo questa stessa coppia.

Anche oggi a Parigi, la partita ha seguito lo stesso copione. Le italiane, con la classica formazione Paolini a destra da fondo ed Errani a sinistra pronta a salire a rete, hanno dominato sotto il profilo tattico. Le avversarie hanno spesso insistito su Sara, provando a metterla in difficoltà. Ma la bolognese ha risposto con intelligenza: top spin profondo, lob millimetrico e chiusura con volée, una sequenza da manuale per gli appassionati di doppio. Paolini, più solida da fondo che propositiva a rete, ha comunque garantito stabilità e profondità nei colpi, lasciando a Sara la gestione dei rischi. Forse un’attitudine più offensiva della lucchese, semplificherebbe la conquista del punto, ma come non si può criticare una strategia che ha portato finali Slam, la medaglia Olimpica ed il titolo agli Internazionali d’Italia.

Ora Errani e Paolini attendono in semifinale la vincente del match tra le serbe Danilovic/Potapova e le russe Andreeva/Shnaider. Ogni partita fa storia a sé, ma la coppia azzurra sembra aver trovato il giusto equilibrio: consapevoli, affiatate e perfettamente complementari. I sogni di gloria a Parigi continuano.

La cronaca.

1.set Paolini al servizio. Inizia bene Jasmine 1-0. Formazione solita con Paolini a destra ed Errani a sinistra per coprire la rete dal primo quindici. La coppia belgo-russa insiste sulla Errani che si difende giocando in top. Doppio fallo, palla break. Risponde bene Sara, break 0-2. Al servizio Sara Errani, che attacca con top altissimo, e chiude con la volée di rovescio. Il servizio di Sara è l’anello debole del doppio. Prima in kick che non supera mai i 130 km/h, ma sulla quale ne Kudermetova ne Mertens fanno due passi avanti per attaccare. Break confermato 3-0. Al servizio Elise Mertens. Da fondo Paolini gioca una palla più pesante della belga 0-15. Sara è un muro a rete 15-30. Lascia Errani, esce il dritto della Mertens. Doppio break 4-0. Paolini una sicurezza al servizio, ma due errori di Errani sotto rete. Palla break. Risposta vincente di Kudermetova. Break 4-1. Serve Kudermetova 2-4. Errani al servizio gioco da tenere a tutti i costi. Sbaglia il lob Errani 15-30. Smash vincente di Sara 30 pari. Nessuno eguaglia l’intelligenza tattica di Sara. Lob, e volée vincente dietro. Break confermato 5-3. Mertens serve per restare nel match. Errani smash vincente 15 pari. Ace di Mertens 30-15. Vivace scambio a rete, Kudermetova sbaglia 30 pari. Non tiene da fondo Mertens. Parità. Vigile a rete Errani, set-point. Esce il rovescio di Mertens. Primo set per Errani Paolini 6-3.

2.set. Al servizio Jasmine. Male in risposta Mertens 30-0. Doppio fallo Paolini 30-15. Serve bene Jasmine 1-0. Kudermetova alla battuta. E’ Sara che prende i rischi da fondo campo e cerca di chiudere a rete. Qualche errore ci sta 40 pari. Ottima a rete Mertens, Kudermetova piazza l’ace 1-1. Errani per restare davanti nel punteggio Rispondono profondo le avversarie 0-30. Scende a rete Errani, Kudermetova sbaglia 15-30. Trova la soluzione a rete Errani, le italiane restano avanti 2-1. E’ il turno di Mertens. Doppio fallo 15-30. Kudermetova sbaglia da un metro 15-40. Due palle break. Paolini risponde in rete 30-40. Rovescio in rete di Errani. Parità. Ace di Mertens Sbaglia ancora Paolini 2-2. Gioco a zero per Jasmine 3-2. Kudermetova pasticcia da fondo, Errani la punisce 15-40. Due palle break. La russa spara il dritto in rete. Break 2-4. Sia Mertens che Kudermetova entrano sul servizio di Sara (115km/h) 15-40. Due palle per il de-break. Kudermetova piazza il passante. Break 4-3. Serve Elise Mertens. Fucilata in risposta di Paolini 0-15. Bravissima Sara costruisce perfettamente il punto 0-30. Esce il dritto di Mertens 0-40. Tre palle break. Doppio fallo. Break 3-5. Jasmine serve per il match. Kudermetova mette in rete 15-0. Bene Paolini da fondo 30-0. Tira su Errani la russa, 30-15. Smash vincente di Sara 40-15. Due match-point. Risposta in rete. Errani e Paolini in semifinale 6-2 6-3.

GS Roland Garros Elise Mertens / Veronika Kudermetova [6] Elise Mertens / Veronika Kudermetova [6] 2 3 Jasmine Paolini / Sara Errani [2] Jasmine Paolini / Sara Errani [2] 6 6 Vincitore: Jasmine PaoliniSara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Elise Mertens / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Elise Mertens / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elise Mertens / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elise Mertens / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elise Mertens / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Elise Mertens / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Elise Mertens / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Elise Mertens / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani