Kyrgios di nuovo K.O., niente stagione su erba

Brutte notizie sul fronte di Nick Kyrgios. Il discusso talento australiano, salito agli onori della cronaca negli ultimi mesi più per i suoi reiterati attacchi a Jannik Sinner che per le rare apparizioni sul tour, ha annunciato con una storia Instagram l’amara decisione di rinunciare a tutta la stagione su erba, incluso Wimbledon, per una ricaduta nel suo processo di recupero. Non ha specificato di quale “incidente” si tratti e di quale infortunio in particolare, probabilmente è quello al polso, articolazione assai delicata che lo tormenta da moltissimo tempo e che lo ha penalizzato in una delle sue ultime apparizioni a Indian Wells (dove si ritirò contro Van de Zandschulp).

“Voglio darvi un veloce aggiornamento. Ho sofferto una piccola ricaduta nel mio percorso di recupero e sfortunatamente non potrò rientrare per la stagione su erba quest’anno” scrive Kyrgios. “Sono consapevole di quanto molti aspettassero il mio ritorno e sono davvero dispiaciuto per questo. Questo è solo un incidente nel mio percorso di recupero, sto già lavorando duramente per tornare più forte che mai”.

Nick quindi sembra aver intenzione di non mollare e provarci di nuovo, ma a 30 anni compiuti e alcuni bruttissimi infortuni alle spalle, la sensazione è che la sua carriera agonistica sia ormai appesa a un filo. Nel 2025 h preso parte a 4 tornei, ottenendo una sola vittoria a Miami, al primo turno di McDonald.

Mario Cecchi