Bublik e la filosofia del tennis: “Non metto la salute a rischio per un forse”. Il kazako batte Draper e si confessa: “Tennis e vita 50-50, sono padre e ho doveri familiari”

Alexander Bublik ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros battendo Jack Draper 5-7, 6-3, 6-2, 6-4, ma è nella conferenza stampa successiva che il kazako ha offerto uno spaccato unico e profondo della sua filosofia di vita e approccio al tennis. Con una sincerità disarmante, Bublik ha raccontato come sia riuscito a trovare il proprio equilibrio in uno sport che spesso richiede sacrifici estremi.

“Non lo so, per essere onesto. Ho dato tutto quello che avevo” ha esordito parlando della chiave della vittoria. “Ho un certo set di abilità per giocare a tennis, e oggi ha funzionato meravigliosamente. Al 100% uno dei giorni migliori della mia vita e una delle migliori partite che abbia mai giocato. È stato semplice così.”

Interrogato sui nervi in campo, Bublik ha rivelato un approccio mentale particolare: “A volte sento che ci sono certe partite nella mia vita in cui c’è solo una possibilità. Se mi fossi fatto strappare il servizio, sarebbe finita 7-5, 6-2 al massimo per me. Non avrei nemmeno provato a lottare. Così mi sono detto: hai questa possibilità, fai del tuo meglio. Se non funziona, sono fuori. In certi momenti credo che ci sia solo una possibilità.”

Il vero carattere di Bublik è emerso quando ha parlato del suo rapporto con il tennis e la vita: “La cosa interessante di questa domanda è che hai menzionato ‘potresti ottenere’. Metterò la mia vita e la mia salute a rischio per un ‘forse’? Assolutamente no. Continuerò per la mia strada, lavorerò a modo mio, perché mi alleno ancora. Non vi preoccupate, non colpisco la palla solo 30 minuti al giorno. Faccio ancora l’esatto minimo e massimo allo stesso tempo per essere il giocatore che sono.”

Il kazako ha poi svelato la sua filosofia di vita: “Penso di dare la stessa priorità al tennis e alla vita. Per me è una relazione 50-50. Non è che il tennis prende il 90%, e poi va bene se non riesco a camminare a 40 anni. No, non va bene per niente. Per me si tratta di trovare l’equilibrio, fare quello che devo fare per essere in grado di competere contro i migliori del mondo, cosa che ho dimostrato ogni stagione negli ultimi sei, sette anni, ma mettere la mia salute a rischio? Mai.”

Bublik ha affrontato anche il tema del sacrificio, spesso esaltato nel tennis: “Non c’è modo di evitare il duro lavoro, non fraintendetemi. Lavoro duramente, ma alle mie condizioni. Faccio quello che sono capace di fare con il mio corpo, ma non giocherò mai con un infortunio al ginocchio per avere una possibilità di vincere una partita. Per me questo è fondamentale.”

La dimensione familiare è centrale nella sua esistenza: “Sono un padre e ho dei doveri paterni. Questo va in un equilibrio 50-50 con il tennis. A volte non ha funzionato; a volte ha funzionato meravigliosamente quando ero nella top 20. Ma per me e per i giovani che ci guardano, se stiamo parlando di questo, non c’è modo di evitare il lavoro duro, questo è chiaro.”

Bublik ha poi offerto una riflessione illuminante sul talento: “Per certi giocatori, per colpire un servizio come il mio, servono 100.000 ore di allenamento, per qualcun altro ne bastano 20. Questa è la differenza principale: dipende dalle tue abilità naturali, da quello di cui sei capace. Ognuno deve trovare la propria strada.”

Quando gli è stato chiesto se la sua vittoria possa dimostrare che la moderazione può essere una chiave del successo, ha risposto con saggezza: “Anche io mi esaurisco, non sono immune. La cosa fondamentale è che ognuno deve trovare il proprio equilibrio. Se sei pronto a mettere il tuo corpo a rischio e magari vincere uno Slam, fallo pure. È la tua salute, sono le tue scelte. Ma non lamentarti se poi non funziona, perché ci sono molte cose oltre al duro lavoro necessarie per essere un giocatore di vertice.”

Bublik non è una persona che si vanta facilmente: “Non sono una persona orgogliosa. Non prendo i miei risultati come motivo di orgoglio personale. Il tennis è il gioco che ho scelto di praticare, in cui ho lavorato duramente per poter essere seduto qui davanti a voi e vincere titoli. Ma non c’è una cosa specifica di cui mi senta particolarmente orgoglioso.”

Ciò che gli dà vera soddisfazione è “lo sport in sé, l’equilibrio che sono riuscito a trovare, i momenti come quello di oggi. I momenti belli che ho vissuto in passato, ma anche quelli difficili, perché senza i momenti difficili non esisterebbero quelli felici. Per me fa tutto parte della vita, del percorso che sto seguendo, del destino che ho. Se va così, ne godo. Se non va, devo trovare un’altra strada.”





