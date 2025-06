Sinner fa “17”, come lui solo quattro leggende

Prestazione convincente e vittoria in scioltezza per Jannik Sinner nella serata di Parigi, con un Andrey Rublev quasi impotente per gran parte dell’incontro sotto i colpi poderosi e profondi dell’italiano. Jannik torna nei quarti di finale a Roland Garros dove trova il sorprendente (ed esaltante!) Alexander Bublik, autore dell’eliminazione a sorpresa del quotato Draper dopo aver già rimontato De Minaur da due set sotto. L’italiano è alla 18esima vittoria consecutiva nei tornei dello Slam, forte dei successi a US Open 2024 e Australian Open 2025 (non perde in un Major dai quarti di Wimbledon, battuto da Medvedev), ma c’è un altro dato statistico davvero impressionante che lo pone al livello delle leggende del nostro sport.

Dalla nascita dell’ATP Tour (1990) Sinner è il quinto giocatore a raggiungere 17 (o più) quarti di finale consecutivi in eventi ufficiali (escludendo ovviamente le Finals, dove il formato non prevede i “quarti”). Come lui sono Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, l’ultimo a riuscirsi nel 2015. Un dato impressionante che conferma la straordinaria continuità ad altissimo livello del nostro campione, arrivato ieri a 52 settimane consecutive il trono del ranking mondiale.

C’è anche una piccola soddisfazione a livello nazionale per Jannik: con il successo su Rublev, è diventato l’italiano con più partite vinte negli Slam nell’Era Open: 72. Ha sorpassato Fabio Fognini a 71. Dopo il ligure c’è Seppi (63), Panatta (62) e Berrettini (50). Record su record per Sinner.

Marco Mazzoni