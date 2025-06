Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Swiatek e Sabalenka si sfideranno nella prima semifinale. In campo anche Lorenzo Musetti alla caccia delle semifinali. Gioca anche Carlos Alcaraz nel serale (LIVE)

Iga Swiatek, campionessa del Roland Garros nel 2020, 2022, 2023 e 2024, ha compiuto martedì un altro passo verso un quinto titolo (e quarto consecutivo) a Parigi, qualificandosi ancora una volta per le semifinali del più grande torneo su terra battuta del mondo. È l’ottava semifinale della carriera di Swiatek nei Major, dato che oltre alle cinque al Roland Garros ne conta due in Australia e una agli US Open.

In un incontro disputato in condizioni ventose, Swiatek, da poco compiuti 24 anni e attualmente quinta del ranking mondiale, ha sconfitto l’ucraina Elina Svitolina, 30 anni e 14esima del ranking, per 6-1, 7-5, in un match equilibrato dove anche il parziale del primo set è stato un po’ ingannevole.

La polacca ha iniziato in modo dominante, prendendo rapidamente il controllo del primo set contro un’avversaria che ha faticato ad adattarsi alle condizioni difficili create dal vento. Il 6-1 iniziale poteva far pensare a una vittoria agevole, ma Svitolina ha dimostrato nel secondo set perché sia una giocatrice di così alto livello, alzando notevolmente il proprio rendimento e rendendo il match molto più combattuto.

Il secondo parziale ha raccontato una storia completamente diversa. L’ucraina ha trovato il suo ritmo e ha iniziato a mettere in difficoltà Swiatek con il suo tennis solido e aggressivo portandosi sul 3 a 1. Il set è rimasto in equilibrio per lungo tempo, con entrambe le giocatrici che hanno lottato per ogni punto in condizioni non facili. Swiatek ha dovuto tirare fuori tutta la sua esperienza e classe per chiudere 7-5 un parziale che avrebbe potuto prendere una piega diversa.

La vittoria conferma ancora una volta il dominio quasi assoluto di Swiatek sulla terra battuta parigina, superficie su cui la polacca ha costruito gran parte della sua leggenda. Con questa qualificazione alle semifinali, la campionessa in carica dimostra di essere ancora la giocatrice da battere al Roland Garros, nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione che l’hanno vista scivolare fino alla quinta posizione del ranking.

Ora si prospetta una semifinale epica giovedì, quando Swiatek ritroverà la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo e dominatrice della stagione. La polacca conduce i precedenti per 8-4 (e 5-1 sulla terra battuta), ma molto è cambiato dall’ultima vittoria della polacca, nella finale di Roma del 2024.

Aryna Sabalenka fa molto sul serio per questo Roland Garros. La numero uno del mondo si è presa la rivincita di Roma contro Qinwen Zheng e si è aggiudicata la vittoria nei quarti di finale per 7-6(3), 6-3 dopo un’ora e 59 minuti di incontro. La bielorussa ha dovuto affrontare un duello molto equilibrato, dove la cinese ha concesso pochissime opportunità, ma Sabalenka è numero uno del mondo proprio per queste cose: per saper far pendere la bilancia nei momenti chiave. E ora è in semifinale, dove potrebbe trovarsi faccia a faccia con Iga Swiatek.

In una soleggiata mattina di martedì a Parigi, nel primo match di una giornata che prometteva emozioni forti, facevano la loro apparizione sul Philippe Chatrier la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e la campionessa olimpica di Parigi 2024, Qinwen Zheng. Due rivali che sono abituate a regalare grandi partite, l’ultima meno di un mese fa nelle semifinali di Roma, con vittoria per la cinese.

Nonostante il bel tempo che c’era a Parigi, il vento è stato protagonista per tutto il match e la prima che si fosse adattata alle condizioni avrebbe avuto un importante vantaggio. E sembra che sia stata Zheng a riuscirci prima, perché strappava il servizio all’inizio del primo set.

Non riusciva a trovare il ritmo la bielorussa, che vedeva come i suoi colpi non mettessero in difficoltà la cinese, che arrivava su tutte le palle. Cercava altre alternative, ma non riusciva a destabilizzare una Zheng che non si scomponeva nemmeno per le occasioni che sprecava, come se fosse consapevole che la partita fosse sotto il suo controllo. Ma non lo era così tanto perché due doppi falli davano ali a Sabalenka che recuperava il break e pareggiava sul quattro pari un set che non si stava mettendo per niente bene.

Le sorti cambiavano e per la prima volta si metteva avanti la numero uno del mondo (5-4), che si scrollava di dosso i nervi iniziali e iniziava a trovare crepe nel muro della cinese. Sabalenka iniziava a ruggire e l’andamento del primo parziale iniziava a cadere dalla sua parte. Ma la cinese non si sarebbe arresa e tutto si sarebbe deciso al tie break.

Questi tiebreak si decidono nei minimi dettagli, quindi entrambe dovevano stare molto attente se non volevano vedere sfuggire il primo set. E in questi momenti si vedono anche l’esperienza e la classe di una numero uno che si aggiudicava un primo parziale molto equilibrato (7-6(3)) e in cui ha dovuto remare per portarselo a casa.

Durante il primo set, c’è stato un episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Sul 5-4 per Sabalenka, servizio della Zheng e 30-30 nel game, dopo un lungo scambio, Zheng ha fermato il punto ritenendo che una palla della bielorussa fosse uscita. Era molto convinta, ma la giudice di sedia è scesa a vedere il segno della pallina e l’ha data per buona. Così la cinese ha dovuto affrontare una palla set contro per una sua cattiva decisione, anche se poi è riuscita a neutralizzarla.

Il secondo set è stata una continuazione del primo. Molta parità con entrambe che mantenevano i propri servizi e concedevano poche opportunità per il break all’inizio. Tuttavia ad un certo punto, entrambe si sono scatenate e si strappavano il servizio consecutivamente. Si passava dalla sicurezza delle due con il proprio servizio ai continui break in cui Sabalenka ne approfittava per portarsi sul 5-4 e battuta per l’avversaria che nel decimo game dal 40 a 0 cedeva il servizio e anche la partita.

