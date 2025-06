Djokovic ai quarti con autorità: “Zverev si definisce veterano? E io come dovrei chiamarmi?”

Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros con una prestazione di grande autorità, liquidando Cameron Norrie in tre set netti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-2. Nella conferenza stampa successiva, il campione serbo si è mostrato soddisfatto ma sempre alla ricerca della perfezione, toccando temi che vanno dal tennis alla sua filosofia di vita.

“Non so se sia stata la mia migliore partita finora al Roland Garros. È stata una delle migliori, forse non ‘la’ migliore” ha esordito Djokovic con la sua consueta autocritica. “In termini di come stavo colpendo la palla, penso di aver giocato solidamente. Posso sempre aspettarmi di giocare meglio, ma considerando la forma dell’avversario e l’occasione degli ottavi di finale, penso sia stata una partita molto buona.”

Il momento più divertente è arrivato quando un giornalista ha fatto riferimento al prossimo avversario Alexander Zverev come a uno dei “giovani veterani”: “Ha 10 anni meno di me. Si definisce un veterano. Come dovrei chiamare me stesso, allora?” ha risposto Djokovic strappando risate in sala stampa.

La conversazione ha poi toccato un tema più profondo: il rapporto con le nuove generazioni. “Non penso sia qualcosa di speciale. Lo vedo come qualcosa di normale per me” ha spiegato il serbo parlando del suo aiuto ai giovani talenti. “È sempre stato qualcosa che volevo fare: se un giorno avessi raggiunto certe vette nello sport, trasmettere quello che ho imparato alle nuove generazioni per aiutare i nuovi giocatori a essere ancora migliori.”

Djokovic ha raccontato come questo approccio sia cambiato nel tempo: “Questo è stato il caso con Medvedev e Tsitsipas quando stavano emergendo, e con Zverev quando erano davvero giovani. C’erano più conversazioni su colpi, corde che usano, modo di allenarsi o recuperare. Quando arrivano nella top 10, top 5 al mondo, è una dinamica diversa. È normale aspettarselo.”

Il campione ha rivelato anche un’evoluzione nella sua strategia di gioco: “All’inizio della mia carriera, anche se mi piacevano le mie possibilità quando servivo, mi affidavo di più alla risposta, quindi iniziavo rispondendo. Negli ultimi dieci anni scelgo solo di servire. Sento che imposta un tono in qualche modo e mandi un messaggio al tuo avversario: ehi, non ho paura di iniziare servendo.”

Interessante anche la sua riflessione sulle fake news, a proposito di una storia virale che lo riguardava: “È parte del mondo mediatico in cui viviamo oggi. Sembra quasi che chiunque scriva per primo le notizie ottenga più crediti o visualizzazioni, piuttosto che verificare la credibilità della fonte. L’unica cosa che posso dire è che sì, ho aiutato finanziariamente la mia scuola, ma non entrerò nei dettagli.”

Djokovic ha anche parlato della sua passione per la nutrizione e il benessere: “Sono sempre curioso e cerco il prossimo super food o la prossima cosa che può migliorare il mio recupero, resistenza o forza. È la mia più grande passione oltre allo sport. Sto cercando di far crescere la mia presenza in quest’area e di avviare alcune startup nel settore nutrizionale.”

La conferenza si è conclusa con un aneddoto sulla movimentata notte parigina: “Voglio ringraziare il capo della sicurezza che è stato fantastico. A un certo punto era piuttosto teso per il nostro ritorno in hotel. Non ci suggerivano di tornare, forse di trovare un posto dove dormire da qualche parte qui vicino, perché era già passata la mezzanotte e c’erano bombe lacrimogene e auto in fiamme per strada, situazioni davvero pericolose.”

Il riferimento era ai festeggiamenti per la vittoria della squadra di calcio locale: “È comprensibile che la gente sia così eccitata. Primi vincitori della Champions League per questa città. È una delle città più importanti al mondo, quindi stanno tutti festeggiando. Continuerà per diversi giorni, ne sono sicuro.”

Con questa vittoria, Djokovic si conferma in grande forma e pronto per la sfida contro Zverev, in quello che si preannuncia come uno dei quarti di finale più attesi del torneo.





Marco Rossi