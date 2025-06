Bublik e la favola continua: 78 vincenti per battere Draper. Il kazako conquista i quarti al Roland Garros e si commuove: “È il momento migliore della mia vita” (Sintesi video della partita)

La grande storia del Roland Garros 2025 continua a scriversi con un nuovo capitolo straordinario. Alexander Bublik sta mandando in frantumi tutti i pronostici nel torneo parigino, conquistando il pass per i quarti di finale dopo aver sconfitto Jack Draper con un tennis spettacolare. Il risultato finale di 5-7, 6-4, 6-2, 6-4 ha certificato l’impotenza del britannico di fronte al dispiegamento di colpi vincenti e talento senza limiti mostrato dal kazako.

La statistica che fotografa meglio la prestazione di Bublik sono i 78 colpi vincenti messi a segno contro il numero 5 del mondo, un numero impressionante che testimonia la varietà e la creatività del suo tennis. Draper, pur partendo favorito e vincendo il primo set, si è trovato completamente spiazzato dalla capacità dell’avversario di trovare soluzioni impensabili da ogni angolo del campo.

Il match ha vissuto una svolta netta dopo il primo parziale: Bublik ha alzato progressivamente il livello, trasformando quello che sulla carta doveva essere un ostacolo insormontabile in una prestazione da incorniciare. Il kazako ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore unico nel panorama tennistico mondiale, capace di vincere partite importanti con un mix di talento naturale e imprevedibilità tattica.

Ma il momento più toccante è arrivato nell’intervista a bordocampo, quando Bublik non è riuscito a trattenere l’emozione di fronte alla domanda sulle sue sensazioni dopo la vittoria. Con la voce rotta dall’emozione e tutta la tribuna che lo acclamava, il kazako ha pronunciato parole che resteranno nella storia di questo torneo: “Per favore, fermatevi, non voglio piangere. Sono un tennista professionista, mi resta un’altra partita da giocare.”

Le sue parole successive hanno rivelato la profondità del momento che stava vivendo: “Posso solo dire che nella vita ci sono momenti in cui vedi che può essere la tua unica opportunità di ottenere qualcosa e questa era la mia. È il momento migliore della mia vita adesso.” Una dichiarazione che ha fatto comprendere quanto questo risultato significhi per un giocatore che ha sempre diviso tra genialità e frustrazioni lungo la sua carriera.

Ora Bublik attende di conoscere il suo avversario per i quarti di finale, che uscirà dal confronto tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. Un match che si preannuncia di altissimo livello, ma che il kazako affronterà con la consapevolezza di aver già raggiunto qualcosa di straordinario in questo Roland Garros.

La favola di Bublik rappresenta tutto ciò che rende meraviglioso il tennis: la capacità di sorprendere, di andare oltre i pronostici e le aspettative, di trasformare il talento puro in risultati concreti quando meno te lo aspetti. Con i suoi 78 vincenti contro Draper, il kazako ha scritto una delle pagine più belle di questo torneo, dimostrando che nel tennis tutto è possibile quando il cuore e il talento si incontrano nel momento giusto.

GS Roland Garros Alexander Bublik Alexander Bublik 5 6 6 6 Jack Draper [5] Jack Draper [5] 7 3 2 4 Vincitore: Alexander Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Alexander Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jack Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jack Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jack Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Jack Draper 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Jack Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Jack Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jack Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jack Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Jack Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jack Draper 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Alexander Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jack Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Jack Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jack Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jack Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi