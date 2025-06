Avvenire, Categoria Under 14 Super Ragazzi & Ragazze: Giorno 1. Partono forte i favoriti della vigilia, ma va subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 3 del femminile. Avvio dolce amaro al Club Ambrosiano con la cerimonia di apertura nel ricordo di Massimo Morelli

Ricordo commosso per Massimo Morelli , direttore storico e anima del torneo, prematuramente scomparso lo scorso marzo. Aveva preso le redini del progetto con la dirigenza del gruppo Aspria e del Club Ambrosiano per guidare la transizione dell’Avvenire, storicamente Under 16, una Under 14 Super Category, più in linea con un tennis sempre più precoce e quindi orientato a diventare vetrina attendibile dei campioni di domani. La dirigenza, alcuni amici storici, la moglie Barbara, tanti ragazzi, coach e accompagnatori: la sua voce nell’ultima intervista proprio un anno fa in cui dava “l’arrivederci” e auspicava “il raggiungimento del massimo grado per l’Avvenire, Super Category appunto, e quindi uno slam del tennis giovanile mondiale in collaborazione con la FITP e tutta la dirigenza del club Ambrosiano”. Così è stato. E poi via match su match sugli 11 campi, ben 64 singolari, tutto il primo turno di main draw maschile e femminile.

Il favorito della vigilia, il greco Rafael Pagonis , non solo ha aperto il programma della prima giornata di tabellone principale dell’Avvenire, ma ha anche registrato la prima vittoria in virtù del fatto che il match è durato in sostanza solo un set, il primo, in cui Pagonis ha vinto 6-4 sullo spagnolo Rafa Garcia, che poi a causa di una caduta e di un infortunio al polso è stato costretto al ritiro dopo il primo game del secondo set. Tutto facile anche per la favorita Darina Matvejeva : la lettone ha sconfitto la lucky loser Luna Boesso (figlia di Alice Canepa) con un netto 6-1, 6-0. Senza troppa fatica anche l’esordio degli altri big: lo slovacco Max Lorincik , numero 6 del mondo e testa di serie numero 4, ha sconfitto l’irlandese Brody Lee Stafford per 6-1, 6-2. Vince, ma non convincere la numero 2 del tabellone femminile, la britannica Sofia Tatu , che ha faticato per avere ragione dell’italiana Marta Gazzetti, 6-1 nel primo ma 7-5 nel secondo set.

Cadono le prime teste di serie importanti : fuori le teste di serie numero 3 e numero 6. Una delle favorite, la turca Cukurluoglu (3) è stata sconfitta dall’azzurra Altea Cieno in rimonta dopo un primo set senza storia, 6-0, l’italiana ha domato l’avversaria 6-3, 7-5 nel secondo e terzo set. La danese Henningsen (6) è stata eliminata dall’italiana Elisa Pieri che ha faticato solo un set: 7-5, 6-1 lo score finale.

Niente lieto fine per la lucky loser Maria Chiara Forgione : la favola della tennista ripescata dopo aver perso nelle qualificazioni è durata tre set, dopo aver vinto il primo contro la quotata ucraina Hucko per 7-5, ha ceduto il secondo e il decisivo set per 6-1, 6-4.

Due le maratone di giornata . Entrambe la durata di 3 ore e 3 minuti, entrambe non hanno premiato gli azzurri. La prima ha visto uscire di scena Tyson Grant , fratello di Tyra: l’italiano si è arreso con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4 al francese Igor Brania. L’altra battaglia ha visto l’italiana Victoria Lanteri Monaco cede 6-4, 3-6, 6-3 alla tedesca Hannelore Daniels.

Tabelloni doppi. Quasi pieni i tabelloni da 32 coppie di doppio che cominciano domani e le finali saranno sabato 7 giugno, come i singolari. Nel femminile 5 bye per le prime 5 coppie, nel maschile solo la prima testa di serie è un turno avanti, la coppia formata dal numero 1 Pagonis in coppia con l’ucraino Stoliarov.