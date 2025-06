Roland Garros: Djokovic comodo su Norrie, ai quarti super sfida vs Zverev

Passa il turno Novak Djokovic. Il serbo supera in tre set, 6-2 6-3 6-2 il britannico Cameron Norrie, 81 del ranking, ma con un passato al n.8 nel 2022, e sfiderà nei quarti di finale il tedesco Alexander Zverev (8-5 gli head to head a favore di “Nole”). Quella di oggi è stata una partita importante per il serbo che con la vittoria ha raggiunto il traguardo delle 100 vittorie nel torneo parigino, un’impresa finora riuscita solo a Rafael Nadal (ne ha 112, più di chiunque altro). È anche il quarto di finale n.19 in carriera per Novak nel torneo.

Dopo un inizio di stagione sulla terra battuta non particolarmente brillante, con sconfitte precoci a Monte Carlo e Madrid, Djokovic ha ritrovato fiducia vincendo il suo 100° titolo ATP a Ginevra, superando in finale Hubert Hurkacz . A Parigi, ha mostrato una forma convincente, eliminando Mackenzie McDonald, Corentin Moutet e Filip Misolic senza perdere un set. Avversario troppo leggero per fare la differenza Cameron Norrie non è riuscito a tenere lo scambio da fondo campo e quando ha provato ad attaccare è stato trapassato dal serbo. Djokovic che ha recentemente parlato apertamente del suo futuro, affermando che considererà il ritiro quando sentirà di non poter più competere per vincere uno Slam. È apparso in buona forma fisica, ed ha giocato con la maestria tattica che solo lui sa applicare. Unica differenza è che la sua palla non è apparsa pesante e veloce come quella dei nuovi protagonisti del circuito Sinner, Alcaraz, Musetti, solo per citare i più in forma. I suoi top, troverebbero un accoglienza differente da quella di Norrie che non riusciva a controllare le palle alzate dal serbo. D’altronde Novak sta approcciando il Roland Garros con una mentalità diversa rispetto agli ultimi anni. Tennis sì, ma con moderazione. Molteplici gli impegni extra-campo del serbo, che si è concesso un giro in bicicletta per la città, ha scherzato con Sabalenka in un’intervista nonostante fosse il suo giorno di riposo e ieri sera è anche andato al Parco dei Principi per i festeggiamenti del PSG dopo la vittoria della Champions League. Probabilmente gli stimoli che Nole cerca per continuare la sua carriera passano anche da queste attività. Una vittoria in più, ma la strada verso lo Slam n.25 è ancora lunga e si dovrà alzare il livello. DI tanto.

La cronaca

1.set – Break in apertura di Djokovic che conduce 2-0. Mette fuori il rovescio il serbo e Norrie ha la prima palla break a favore. Esita il britannico che vede una palla fuori. Nole lo punisce con la palla corta. Parità. Norrie gioca alla Nadal, gancio mancino sul rovescio di Djokovic e conclusione con il dritto lungolinea. Break 1-2. Non fa il peso la palla di Norrie che cede ancora una volta il servizio. Quattro giochi e tre break, il serbo conduce 3-1. Norrie gioca il rovescio piatto che incoccia sul nastro. Nole distribuisce da fondo e chiude con la palla corta. Ace, Djokovic conferma il break 4-1.Norrie tiene il servizio 2-4. Contropiede del vincitore dell’edizione 2023, primo set ipotecato 5-2. Medical time out per il 24 volte vincitore Slam che si fa medicare il piede destro. Alza palla in top Novak, che mettono in difficoltà Norrie. Una tattica che può funzionare contro il britannico, ma destinata al suicidio contro i pesi massimi del tabellone (Sinner, Alcaraz, ed anche Musetti). Djokovic si muove bene e distribuisce in tutti gli angoli del campo, ma l’impressione è che la sua palla non sia pesante come quella dei giovani leoni che stanno dominando il circuito. Comunque una velocità più che sufficiente per il n.81 del ranking. Primo set Djokovic 6-2.

2.set – Inizia con tre palle break per Norrie la seconda frazione 0-40. Djokovic sbaglia di rovescio. Norrie fa il break 1-0. Meno incisivo da fondo il serbo. Norrie senza strafare conferma il break. Smuove il punteggio Djokovic che tiene il turno di battuta 1-2. A rete Novak, 0-40, tre palle per il de-break. Arriva il break 2-2 e Djokovic al servizio. Sbaglia la direzione dello smash Novak, palla break per Norrie. Ace come quando era n.1 del mondo. Tre giochi consecutivi Novak passa avanti 3-2. Lo scatto c’è ancora, Djokovic recupera una smorzata e piazza il vincente. Applausi a scena aperta. Si salva con ace Norrie 3-3. Scambio lunghissimo, Djokovic lo gioca da veterano della terra battuta, Cameron si arrende. Sale il livello del britannico che si muove meglio e tiene lo scambio da fondo con la testa di serie n.7. Palla break, errore di Norrie, parità. Contropiede di dritto , Norrie risponde con un rovescio sulla riga. Parità. Sedici punti giocati, Djokovic vince un game interminabile e resta avanti 4-3. Novak alza il livello, cioè gioca solo un po’ più profondo del solito. Norrie non tiene il ritmo 0-40, tre palla break. Norrie annulla. Lungolinea di dritto vincente, palla break. Djokovic alza la palla, Norrie non controlla. Break 3-5. Set-point per il serbo, Norrie annulla con un lungolinea vincente. Servizio vincente , secondo set Djokovic 6-3.

3. set – Inizia bene Norrie 1-0. Gioco a zero per Djokovic 1-1. Game disastroso per Norrie. Break a zero 1-2. Sorte del match forse decisa. Conferma il break Novak 3-1. Pensa ormai alla doccia Norrie 0-40. Doppio break Djokovic avanti 4-1. Novak conferma il break 5-1. Norrie riesce a tenere il servizio 2-5. Djokovic serve ed arriva il match-point. Servizio vincente 6-2 e Novak ai quarti.

Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

Cameron Norrie vs Novak Djokovic