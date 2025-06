La favola di Loïs Boisson: dall’anonimato al mito in un pomeriggio parigino. Da numero 361 del mondo ai quarti del Roland Garros: la francese batte Pegula e scrive un momento di storia del tennis

Ci sono momenti nello sport che trascendono il risultato per diventare leggenda. Quello vissuto sul Philippe Chatrier nel pomeriggio parigino del Roland Garros appartiene a questa categoria rara e preziosa. Loïs Boisson, 22 anni, numero 361 del ranking mondiale, ha compiuto l’impossibile battendo Jessica Pegula 3-6, 6-4, 7-5 e qualificandosi per i quarti di finale del suo primo Grande Slam.

Per comprendere la portata di questo miracolo tennistico bisogna guardare i numeri: Pegula è numero 3 del mondo, Boisson era sconosciuta ai più fino a una settimana fa. La francese aveva alle spalle una carriera martoriata da infortuni gravi che ne hanno frenato la progressione per anni, mentre l’americana arrivava a Parigi come una delle principali favorite per il titolo.

Eppure il tennis, nella sua meravigliosa imprevedibilità, ha scritto una delle pagine più belle della sua storia recente. Il primo set sembrava confermare i pronostici: Pegula dominava con la sua solidità da fondo campo, mentre Boisson appariva intimidita dall’atmosfera e dalla caratura dell’avversaria. Il 6-3 per l’americana sembrava il preludio a una vittoria di routine.

Ma le favole dello sport nascono proprio quando tutto sembra perduto. Nel secondo set qualcosa è cambiato nell’atteggiamento della francese: forse l’orgoglio di giocare davanti al suo pubblico, forse la consapevolezza di non aver nulla da perdere. Boisson ha iniziato a esprimere il tennis che l’aveva portata fin lì: dritti calibrati per la terra rossa, palle corte millimetriche e una mobilità laterale che le permetteva di trasformare ogni difesa in attacco.

Pegula, abituata a controllare i match con la sua esperienza, ha iniziato a commettere errori inaspettati. Le certezze dell’americana si sono sgretolate di fronte all’audacia crescente della giovane francese, che ha conquistato il secondo set 6-4 trascinando il Philippe Chatrier in una dimensione quasi surreale.

Il terzo set è stato un concentrato di emozioni pure. Pegula ha tentato di riprendere il controllo sfruttando la sua superiorità tecnica e mentale, ma ogni sua iniziativa si è infranta contro la determinazione crescente di Boisson. La francese, sostenuta da un pubblico che aveva iniziato a credere nell’impossibile, ha trovato soluzioni che nemmeno lei sapeva di possedere.

Quando ha conquistato il punto decisivo sul 7-5, il Philippe Chatrier è esploso in un boato che è risuonato in tutta Parigi. La Marsigliese cantata a squarciagola da 15.000 persone, le lacrime di gioia di una ragazza che fino a pochi giorni fa era un’illustre sconosciuta, l’abbraccio infinito con il suo team: immagini che resteranno impresse nella memoria collettiva del tennis.

Ora Boisson affronterà Mirra Andreeva ai quarti di finale, in quello che si preannuncia come un derby generazionale tra due delle promesse più luminose del tennis femminile. Ma qualunque sarà l’esito di quel match, la francese ha già scritto il suo nome nella storia: da oggi tutti sapranno chi è Loïs Boisson, la ragazza che ha trasformato un sogno impossibile in realtà sotto i riflettori del Roland Garros.

In un’epoca dominata dai favoriti e dalle previsioni algoritmiche, Boisson ci ha ricordato che lo sport conserva ancora quella magia antica capace di sorprendere, emozionare e far credere che tutto sia possibile. Anche per una numero 361 del mondo al suo primo Grande Slam.